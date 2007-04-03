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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 20:01
flyman
EXMO не рекомендую - там очень высокие проценты за вывод фиата, когда было 10% я оттуда ушел, больше не заходил - как сейчас не знаю
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Diablo1977
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Додано: Сер 09 січ, 2019 22:37
Через 12 часов пришли XRP на счет.Звездец!Манал я эту биржу,больше туда ни ногой(забуду сайт и выброшу пароли
).Такое впечатление,что в любой момент крякнет и хрен чего увидишь вообще.Жесть!
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osafly
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Додано: Чет 10 січ, 2019 09:05
А вот и красная сопля. Шановни, шо думаете? Это уже поход на юг или??
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Vitaka
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Додано: Чет 10 січ, 2019 10:52
Vitaka написав:
А вот и красная сопля. Шановни, шо думаете? Это уже поход на юг или??
Лонгисты слишком расслабились.
Стопы спилили с такой скоростью, что никто пиликнуть не успел)))
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artist_007
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:23
osafly написав:
И не вздумайте на нашей BTC trade зарегистрироваться.Вечно не срач-ка,так болячка.Постоянно на них нападают,наезжают,грабят...отключают сайт,блокируют вывод фиата и крипты.Не биржа,а дурдом на колесах...
Вчера в фейсбуке было сообщение от них. Цитата:
Уважаемые пользователи. По отношению к нам была проведена попытка "угона" домена, в связи с чем мы вынуждены временно приостановить все выводы. Это необходимо для выявления всех пострадавших от данных действий мошенников. Приносим извинения за временные трудности. О возобновлении выводов будет сообщено отдельно.
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AVZ
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