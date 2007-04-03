RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1414141514161417>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 46
1) дно вже було пройдено
7%
3
2) не нижче 3500
4%
2
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
9%
4
5) 2750-2999
9%
4
6) 2500-2749
7%
3
7) 2250-2499
4%
2
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
59%
27
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:01

flyman
EXMO не рекомендую - там очень высокие проценты за вывод фиата, когда было 10% я оттуда ушел, больше не заходил - как сейчас не знаю
Diablo1977
 
Повідомлень: 290
З нами з: 05.10.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Через 12 часов пришли XRP на счет.Звездец!Манал я эту биржу,больше туда ни ногой(забуду сайт и выброшу пароли :lol: ).Такое впечатление,что в любой момент крякнет и хрен чего увидишь вообще.Жесть!
osafly
 
Повідомлень: 88
З нами з: 29.05.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А вот и красная сопля. Шановни, шо думаете? Это уже поход на юг или??
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1311
З нами з: 15.10.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:52

  Vitaka написав:А вот и красная сопля. Шановни, шо думаете? Это уже поход на юг или??

Лонгисты слишком расслабились.
Стопы спилили с такой скоростью, что никто пиликнуть не успел)))
artist_007
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 02.01.11
Подякував: 9 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:23

  osafly написав:И не вздумайте на нашей BTC trade зарегистрироваться.Вечно не срач-ка,так болячка.Постоянно на них нападают,наезжают,грабят...отключают сайт,блокируют вывод фиата и крипты.Не биржа,а дурдом на колесах...

Вчера в фейсбуке было сообщение от них. Цитата:
Уважаемые пользователи. По отношению к нам была проведена попытка "угона" домена, в связи с чем мы вынуждены временно приостановить все выводы. Это необходимо для выявления всех пострадавших от данных действий мошенников. Приносим извинения за временные трудности. О возобновлении выводов будет сообщено отдельно.
AVZ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 667
З нами з: 14.12.13
Подякував: 43 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Раз уж тут вопросы по биржам пошли то может кто сталкивался с https://bitlish.com/ ?
По объему примерно как Ексмо Полоникс.
HolyTropic
 
Повідомлень: 2
З нами з: 05.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:40

  Zebra написав:
  Vitaka написав:А эфирку держат пока, не роняют.

Сопля не исключена.

Вот и сопля)))
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6559
З нами з: 21.09.12
Подякував: 489 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:55

В качестве ликбеза.
Сопля на трейдерском сленге - это падение которое выкупается. Вот так приблизительно на картинке:


Зображення

Когда идет просто падение это совсем другое: обвал, паника, крах, слив...
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 10.09.11
Подякував: 354 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Как по мне, то что на картинке, это проскальзывание (из за недостатка ликвидности в стаканах) в криптосленге.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6559
З нами з: 21.09.12
Подякував: 489 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:33

  Zebra написав:Как по мне, то что на картинке, это проскальзывание (из за недостатка ликвидности в стаканах) в криптосленге.


Плюс. В крипте это характерно для исполнения больших единичных ордеров
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 931
З нами з: 02.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
2
1
2
  #<1 ... 1414141514161417>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 158, 159, 160
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
1597 171913875
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 17:54
somilitark
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6526 1389683
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 40384
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.