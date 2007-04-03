Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 20:01
flyman EXMO не рекомендую - там очень высокие проценты за вывод фиата, когда было 10% я оттуда ушел, больше не заходил - как сейчас не знаю
Diablo1977
Повідомлень: 290
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Додано: Сер 09 січ, 2019 22:37
Через 12 часов пришли XRP на счет.Звездец!Манал я эту биржу,больше туда ни ногой(забуду сайт и выброшу пароли
).Такое впечатление,что в любой момент крякнет и хрен чего увидишь вообще.Жесть!
osafly
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Додано: Чет 10 січ, 2019 09:05
А вот и красная сопля. Шановни, шо думаете? Это уже поход на юг или??
Vitaka
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Додано: Чет 10 січ, 2019 10:52
Vitaka написав:
А вот и красная сопля. Шановни, шо думаете? Это уже поход на юг или??
Лонгисты слишком расслабились.
Стопы спилили с такой скоростью, что никто пиликнуть не успел)))
artist_007
Повідомлень: 1093
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:23
osafly написав:
И не вздумайте на нашей BTC trade зарегистрироваться.Вечно не срач-ка,так болячка.Постоянно на них нападают,наезжают,грабят...отключают сайт,блокируют вывод фиата и крипты.Не биржа,а дурдом на колесах...
Вчера в фейсбуке было сообщение от них. Цитата:
Уважаемые пользователи. По отношению к нам была проведена попытка "угона" домена, в связи с чем мы вынуждены временно приостановить все выводы. Это необходимо для выявления всех пострадавших от данных действий мошенников. Приносим извинения за временные трудности. О возобновлении выводов будет сообщено отдельно.
AVZ
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:30
Раз уж тут вопросы по биржам пошли то может кто сталкивался с
https://bitlish.com/
?
По объему примерно как Ексмо Полоникс.
HolyTropic
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:40
Zebra написав: Vitaka написав:
А эфирку держат пока, не роняют.
Сопля не исключена.
Вот и сопля)))
Zebra
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:55
В качестве ликбеза.
Сопля на трейдерском сленге - это падение которое выкупается. Вот так приблизительно на картинке:
Когда идет просто падение это совсем другое: обвал, паника, крах, слив...
Бывалый
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:06
Как по мне, то что на картинке, это проскальзывание (из за недостатка ликвидности в стаканах) в криптосленге.
Zebra
Повідомлень: 6559
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:33
Zebra написав:
Как по мне, то что на картинке, это проскальзывание (из за недостатка ликвидности в стаканах) в криптосленге.
Плюс. В крипте это характерно для исполнения больших единичных ордеров
zРадио
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