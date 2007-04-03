Почему слово взялось, потому что висит на графике.
Сопля- это тень, но особенная. При ее формировании на рынке происходит очень резкое и обычно непродолжительное по времени движение цены. Все происходит очень быстро под воздействием каких-то сторонних сил- крупных спекулянтов, макроэкономических показателей. За ней следует такой же быстрый откат цены на исходные уровни
Почему слово взялось, потому что висит на графике.
Сопля- это тень, но особенная. При ее формировании на рынке происходит очень резкое и обычно непродолжительное по времени движение цены. Все происходит очень быстро под воздействием каких-то сторонних сил- крупных спекулянтов, макроэкономических показателей. За ней следует такой же быстрый откат цены на исходные уровни
В криптовалюте сопля формируется вначале плавно, а потом **а и хомки на стопах валят рынок. Откуп бывает, но очень редко, когда сливается кто-то одним ордером. А когда толпа льется, сопля все ниже и ниже и ниже. Как сегодня.
По моим наблюдениям, смена тренда происходит раз в 1-1.5 месяца. Так что наверно сегодняшний слив затянется.