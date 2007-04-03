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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1414141514161417

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 47
1) дно вже було пройдено
6%
3
2) не нижче 3500
4%
2
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
9%
4
5) 2750-2999
9%
4
6) 2500-2749
6%
3
7) 2250-2499
4%
2
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
60%
28
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:33

Сопля – длинная тень свечи или бара.


https://money.energy/slovar

Почему слово взялось, потому что висит на графике.

Сопля- это тень, но особенная. При ее формировании на рынке происходит очень резкое и обычно непродолжительное по времени движение цены. Все происходит очень быстро под воздействием каких-то сторонних сил- крупных спекулянтов, макроэкономических показателей. За ней следует такой же быстрый откат цены на исходные уровни
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:31

  Бывалый написав:
Сопля – длинная тень свечи или бара.


https://money.energy/slovar

Почему слово взялось, потому что висит на графике.

Сопля- это тень, но особенная. При ее формировании на рынке происходит очень резкое и обычно непродолжительное по времени движение цены. Все происходит очень быстро под воздействием каких-то сторонних сил- крупных спекулянтов, макроэкономических показателей. За ней следует такой же быстрый откат цены на исходные уровни

В криптовалюте сопля формируется вначале плавно, а потом **а и хомки на стопах валят рынок. Откуп бывает, но очень редко, когда сливается кто-то одним ордером. А когда толпа льется, сопля все ниже и ниже и ниже. Как сегодня.

По моим наблюдениям, смена тренда происходит раз в 1-1.5 месяца. Так что наверно сегодняшний слив затянется.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:38

Russia Will Buy $10 Billion in Bitcoin

According to a new claim from a Russian economist, the world’s 12th largest economy is about to pour $10 billion into Bitcoin.

Vladislav Ginko, a lecturer at Moscow’s Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, says US sanctions are forcing Russia to diversify.
https://dailyhodl.com/2019/01/08/russia ... economist/
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:32

  Zebra написав:Как по мне, то что на картинке, это проскальзывание (из за недостатка ликвидности в стаканах) в криптосленге.

Никакое это не проскальзывание, если бы ваш лимитный ордер не выполнился по указанной цене, было бы проскальзывание, … вместо сленга сопля, можно еще сказать шорт сквиз или флеш краш, … к тому, что произошло сегодня уместно говорить о медвежьем прорыве и паник селлинге,не нравится сленг, говорим просто длинная медвежья свеча (очень низкая цена закрытия на определенном ТФ).

В предыдущем посте писал о стратегия, … на медвежьем тренде все вечное, … инвесторам убытки, лонгистам стоп(лосс) … шортистам профит,
… если по битфайнексу, пока остановились на уровне поддержки 3688, … дальше будем посмотреть тест 3,6к или допускать перевернутого Барта Гомеровича, … склоняюсь к откату и дальнейшему медвежатнику, … январь - это исторически медвежий месяц, 13 год только как исключение.
Life is bull trap
Endeavour
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В крипте резкий слив именуют соплей. ТЧК.

А то что на рисунке - называют ложный пробой или сбитие стопов.

То какой сленг у форекса или фонды, не имеет к манипулируемой крипте никакого отношения.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:34

  Zebra написав:В крипте резкий слив именуют соплей. ТЧК.

А то что на рисунке - называют ложный пробой или сбитие стопов.

То какой сленг у форекса или фонды, не имеет к манипулируемой крипте никакого отношения.

Нуу, получается, что есть некоторый круг лиц именуемый оный …
На приведенном выше рисунке никакой не ложный пробой, а именно сопля/флеш краш, … если рассуждать о ложном пробое, то надо уточнять чего (трендовой, поддержки/сопротивления паттерна)? О сбритии стопов не понял аргумента.
Вы о манипуляциях говорите не только на обвалах? Я не в курсе, ... есть круг подозреваемых лиц? или это из разряда неподтвержденных теорий заговора?
Life is bull trap
Endeavour
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:43

  Endeavour написав:
  Zebra написав:В крипте резкий слив именуют соплей. ТЧК.

А то что на рисунке - называют ложный пробой или сбитие стопов.

То какой сленг у форекса или фонды, не имеет к манипулируемой крипте никакого отношения.

Нуу, получается, что есть некоторый круг лиц именуемый оный …
На приведенном выше рисунке никакой не ложный пробой, а именно сопля/флеш краш, … если рассуждать о ложном пробое, то надо уточнять чего (трендовой, поддержки/сопротивления паттерна)? О сбритии стопов не понял аргумента.


В крипте нет никакой поддержки, есть заведения (биржи) и ручка автомата (купить/продать) для игроков (хомячков).

Сбитие стопов распространенный прием, bitfinex предоставляет данные о лонгах и шортах на платформе. Есть капитал - брей. Нет - капитала - играй.

Вы о манипуляциях говорите не только на обвалах? Я не в курсе, ... есть круг подозреваемых лиц? или это из разряда неподтвержденных теорий заговора?

Памп и дамп вам о чем то говорит? Изучайте матчасть.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:32

  Zebra написав:
  Endeavour написав:
  Zebra написав:В крипте резкий слив именуют соплей. ТЧК.

А то что на рисунке - называют ложный пробой или сбитие стопов.

То какой сленг у форекса или фонды, не имеет к манипулируемой крипте никакого отношения.

Нуу, получается, что есть некоторый круг лиц именуемый оный …
На приведенном выше рисунке никакой не ложный пробой, а именно сопля/флеш краш, … если рассуждать о ложном пробое, то надо уточнять чего (трендовой, поддержки/сопротивления паттерна)? О сбритии стопов не понял аргумента.


В крипте нет никакой поддержки, есть заведения (биржи) и ручка автомата (купить/продать) для игроков (хомячков).

Сбитие стопов распространенный прием, bitfinex предоставляет данные о лонгах и шортах на платформе. Есть капитал - брей. Нет - капитала - играй.

Вы о манипуляциях говорите не только на обвалах? Я не в курсе, ... есть круг подозреваемых лиц? или это из разряда неподтвержденных теорий заговора?

Памп и дамп вам о чем то говорит? Изучайте матчасть.

С такими убеждениями не завидую вашему депозиту.
Life is bull trap
Endeavour
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