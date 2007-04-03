Почему слово взялось, потому что висит на графике.
Сопля- это тень, но особенная. При ее формировании на рынке происходит очень резкое и обычно непродолжительное по времени движение цены. Все происходит очень быстро под воздействием каких-то сторонних сил- крупных спекулянтов, макроэкономических показателей. За ней следует такой же быстрый откат цены на исходные уровни
Почему слово взялось, потому что висит на графике.
Сопля- это тень, но особенная. При ее формировании на рынке происходит очень резкое и обычно непродолжительное по времени движение цены. Все происходит очень быстро под воздействием каких-то сторонних сил- крупных спекулянтов, макроэкономических показателей. За ней следует такой же быстрый откат цены на исходные уровни
В криптовалюте сопля формируется вначале плавно, а потом **а и хомки на стопах валят рынок. Откуп бывает, но очень редко, когда сливается кто-то одним ордером. А когда толпа льется, сопля все ниже и ниже и ниже. Как сегодня.
По моим наблюдениям, смена тренда происходит раз в 1-1.5 месяца. Так что наверно сегодняшний слив затянется.
Zebra написав:Как по мне, то что на картинке, это проскальзывание (из за недостатка ликвидности в стаканах) в криптосленге.
Никакое это не проскальзывание, если бы ваш лимитный ордер не выполнился по указанной цене, было бы проскальзывание, … вместо сленга сопля, можно еще сказать шорт сквиз или флеш краш, … к тому, что произошло сегодня уместно говорить о медвежьем прорыве и паник селлинге,не нравится сленг, говорим просто длинная медвежья свеча (очень низкая цена закрытия на определенном ТФ). … В предыдущем посте писал о стратегия, … на медвежьем тренде все вечное, … инвесторам убытки, лонгистам стоп(лосс) … шортистам профит, … если по битфайнексу, пока остановились на уровне поддержки 3688, … дальше будем посмотреть тест 3,6к или допускать перевернутого Барта Гомеровича, … склоняюсь к откату и дальнейшему медвежатнику, … январь - это исторически медвежий месяц, 13 год только как исключение.
А то что на рисунке - называют ложный пробой или сбитие стопов.
То какой сленг у форекса или фонды, не имеет к манипулируемой крипте никакого отношения.
Нуу, получается, что есть некоторый круг лиц именуемый оный … На приведенном выше рисунке никакой не ложный пробой, а именно сопля/флеш краш, … если рассуждать о ложном пробое, то надо уточнять чего (трендовой, поддержки/сопротивления паттерна)? О сбритии стопов не понял аргумента. Вы о манипуляциях говорите не только на обвалах? Я не в курсе, ... есть круг подозреваемых лиц? или это из разряда неподтвержденных теорий заговора?
А то что на рисунке - называют ложный пробой или сбитие стопов.
То какой сленг у форекса или фонды, не имеет к манипулируемой крипте никакого отношения.
Нуу, получается, что есть некоторый круг лиц именуемый оный … На приведенном выше рисунке никакой не ложный пробой, а именно сопля/флеш краш, … если рассуждать о ложном пробое, то надо уточнять чего (трендовой, поддержки/сопротивления паттерна)? О сбритии стопов не понял аргумента.
В крипте нет никакой поддержки, есть заведения (биржи) и ручка автомата (купить/продать) для игроков (хомячков).
Сбитие стопов распространенный прием, bitfinex предоставляет данные о лонгах и шортах на платформе. Есть капитал - брей. Нет - капитала - играй.
Вы о манипуляциях говорите не только на обвалах? Я не в курсе, ... есть круг подозреваемых лиц? или это из разряда неподтвержденных теорий заговора?
Памп и дамп вам о чем то говорит? Изучайте матчасть.
А то что на рисунке - называют ложный пробой или сбитие стопов.
То какой сленг у форекса или фонды, не имеет к манипулируемой крипте никакого отношения.
Нуу, получается, что есть некоторый круг лиц именуемый оный … На приведенном выше рисунке никакой не ложный пробой, а именно сопля/флеш краш, … если рассуждать о ложном пробое, то надо уточнять чего (трендовой, поддержки/сопротивления паттерна)? О сбритии стопов не понял аргумента.
В крипте нет никакой поддержки, есть заведения (биржи) и ручка автомата (купить/продать) для игроков (хомячков).
Сбитие стопов распространенный прием, bitfinex предоставляет данные о лонгах и шортах на платформе. Есть капитал - брей. Нет - капитала - играй.
Вы о манипуляциях говорите не только на обвалах? Я не в курсе, ... есть круг подозреваемых лиц? или это из разряда неподтвержденных теорий заговора?
Памп и дамп вам о чем то говорит? Изучайте матчасть.