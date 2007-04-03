Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:35

Endeavour



Ну я смотрю, вы и сами далеко не идеал.Во первых, анализировать гривну с т з ТА это глупо.Во вторых утверждать - я думаю, это тоже как то неубедительно.вы не догадываетесь, что здешней публике глубоко на...ть что вы думаете.Вот вы пишите, что после 3600 дальше вниз.Может и так.Но - я думаю, очень мало.Например, я могу сказать. что наоборот и обосную так...

По Эллиоту более логичная разволновка это окончание В в коррекции с падения 6500-3200 и вверх С.Далее коррекция вышеуказанного падения еле дотянулась до 38 по Фибо, а условной нормой принято хотя бы 50-61.Далее, нет сильно отрицательных новостей, наоборот всякие итф и баккт то отменяют, то опять принимают.Я не утверждаю, что отработает мой сценарий, но хотя бы не голословлю - я считаю, я думаю. я я я.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.