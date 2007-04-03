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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1415141614171418

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 47
1) дно вже було пройдено
6%
3
2) не нижче 3500
4%
2
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
9%
4
5) 2750-2999
9%
4
6) 2500-2749
6%
3
7) 2250-2499
4%
2
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
60%
28
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:20

  Endeavour написав:
  Vitl написав:Endeavour

Ну я смотрю, вы и сами далеко не идеал.Во первых, анализировать гривну с т з ТА это глупо.Во вторых утверждать - я думаю, это тоже как то неубедительно.вы не догадываетесь, что здешней публике глубоко на...ть что вы думаете.Вот вы пишите, что после 3600 дальше вниз.Может и так.Но - я думаю, очень мало.Например, я могу сказать. что наоборот и обосную так...
По Эллиоту более логичная разволновка это окончание В в коррекции с падения 6500-3200 и вверх С.Далее коррекция вышеуказанного падения еле дотянулась до 38 по Фибо, а условной нормой принято хотя бы 50-61.Далее, нет сильно отрицательных новостей, наоборот всякие итф и баккт то отменяют, то опять принимают.Я не утверждаю, что отработает мой сценарий, но хотя бы не голословлю - я считаю, я думаю. я я я.

ИМХО, по гривне бесполезны словесные переливания здесь и на других ресурсах, ... а по поводу ТА, ваша аргументация, что-то вроде “я хочу вас спросить, как художник - художника: вы рисовать умеете?” :) … ТА понятие растяжимое, что именно и у кого не работает на гривне?
Волновую теория Эллиотта не пользую, но для адептов в текущей ситуации правильно было бы раскладывать сценарии в обе стороны, на озвученную вами цель может 3 калеки рассчитывают, но для 3 калек и не сработает, ... а большинство трейдеров до вчерашнего дня надеялось на пробой сопротивления перевернутого ГиПа на дневном графике, соответственно другой ориентир,
… о содержательности дискуссии с вами тяжело загадывать, если у вас ключевая торговая стратегия по сигналам какого-то трейдера :)


Вы точно кажетесь калекой на крипторынке.Кроме огрызания ничего полезного.Я в торговле использую практически всё - Эллиота, Фибо, уровни, объёмы,паттерны,некоторые индикаторы,также соотношение лонг-шорт и даже график доминации биткоина.Соответственно, я не выдаю свою тактику за личное решение и знания, т к всё перечисленное ежедневно по крохам собираю в надёжных источниках.Поэтому высмеиваю подобных вам деятелей, кот залазят сюда, чтобы сказать - я думаю.Ещё раз повторю, что здесь всем на... что вы думаете.приведите обоснование, тогда к нему можно будет прислушаться.Я привёл.А за пГиП я сам несколько страниц взад писал(или вы не читаете , вам только своё нужно сказать), что только ленивый уже не знает и не видит его, поэтому вероятнее всего он не отработает.Заметьте, я ничего не утверждаю, оперирую вероятностью, как и положено на этом рынке.Это и говорит, что всегда рассматривается второй сценарий.или может вы думали, что плоды своего кропотливого труда я тут стану выкладывать.Было как то немножко. но в ответ два человека спасибо сказали, и то хорошо.Вам для справки - в этой теме нет обмена торговыми идеями и подобных моментов.Здесь краеугольный камень - это само отношение к крипте.Есть сторонники, есть противники.Я отношусь к прогрессивным сторонникам, считающим крипту очень хорошим средством заработка.А тех, кто считает что то большее я называю криптошизиками.Кто полностью отрицает - это в массе просто неосведомленные и необразованные люди.Они до сих пор думают, что все криптоэнтузиасты накупили битков по 20 тыщ и счас не знаю что делать.ну ничё, пусть думают дальше, это их право.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:51

  Vitl написав:
  Endeavour написав:
  Vitl написав:Endeavour

Ну я смотрю, вы и сами далеко не идеал.Во первых, анализировать гривну с т з ТА это глупо.Во вторых утверждать - я думаю, это тоже как то неубедительно.вы не догадываетесь, что здешней публике глубоко на...ть что вы думаете.Вот вы пишите, что после 3600 дальше вниз.Может и так.Но - я думаю, очень мало.Например, я могу сказать. что наоборот и обосную так...
По Эллиоту более логичная разволновка это окончание В в коррекции с падения 6500-3200 и вверх С.Далее коррекция вышеуказанного падения еле дотянулась до 38 по Фибо, а условной нормой принято хотя бы 50-61.Далее, нет сильно отрицательных новостей, наоборот всякие итф и баккт то отменяют, то опять принимают.Я не утверждаю, что отработает мой сценарий, но хотя бы не голословлю - я считаю, я думаю. я я я.

ИМХО, по гривне бесполезны словесные переливания здесь и на других ресурсах, ... а по поводу ТА, ваша аргументация, что-то вроде “я хочу вас спросить, как художник - художника: вы рисовать умеете?” :) … ТА понятие растяжимое, что именно и у кого не работает на гривне?
Волновую теория Эллиотта не пользую, но для адептов в текущей ситуации правильно было бы раскладывать сценарии в обе стороны, на озвученную вами цель может 3 калеки рассчитывают, но для 3 калек и не сработает, ... а большинство трейдеров до вчерашнего дня надеялось на пробой сопротивления перевернутого ГиПа на дневном графике, соответственно другой ориентир,
… о содержательности дискуссии с вами тяжело загадывать, если у вас ключевая торговая стратегия по сигналам какого-то трейдера :)


Вы точно кажетесь калекой на крипторынке.Кроме огрызания ничего полезного.Я в торговле использую практически всё - Эллиота, Фибо, уровни, объёмы,паттерны,некоторые индикаторы,также соотношение лонг-шорт и даже график доминации биткоина.Соответственно, я не выдаю свою тактику за личное решение и знания, т к всё перечисленное ежедневно по крохам собираю в надёжных источниках.Поэтому высмеиваю подобных вам деятелей, кот залазят сюда, чтобы сказать - я думаю.Ещё раз повторю, что здесь всем на... что вы думаете.приведите обоснование, тогда к нему можно будет прислушаться.Я привёл.А за пГиП я сам несколько страниц взад писал(или вы не читаете , вам только своё нужно сказать), что только ленивый уже не знает и не видит его, поэтому вероятнее всего он не отработает.Заметьте, я ничего не утверждаю, оперирую вероятностью, как и положено на этом рынке.Это и говорит, что всегда рассматривается второй сценарий.или может вы думали, что плоды своего кропотливого труда я тут стану выкладывать.Было как то немножко. но в ответ два человека спасибо сказали, и то хорошо.Вам для справки - в этой теме нет обмена торговыми идеями и подобных моментов.Здесь краеугольный камень - это само отношение к крипте.Есть сторонники, есть противники.Я отношусь к прогрессивным сторонникам, считающим крипту очень хорошим средством заработка.А тех, кто считает что то большее я называю криптошизиками.Кто полностью отрицает - это в массе просто неосведомленные и необразованные люди.Они до сих пор думают, что все криптоэнтузиасты накупили битков по 20 тыщ и счас не знаю что делать.ну ничё, пусть думают дальше, это их право.

Итого: 1. Ваше заключение о ТА по гривне было лишь бы ляпнуть. 2. Настрочили простыню, чтоб повторить сказанное в предыдущих постах, т.е. что просто хомяк, торгующий по сигналам. 3. бла-бла-бла :)

П.С. 1. Когда кажется, то сами знаете что надо делать? Подбирайте слова, когда ничего не знаете о результатах оппонента. 2. На долго хватит повторяться, что вам на... на мнение и бросаться демагогию или вы только для этого здесь?
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Endeavour
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:45

Один из Биткоин самозванцев готовится выпасть с нисходящего треугольника по кросс курсу, тест поддержки 0,02 BTC … шортить не собираюсь, т.к. слабая история (надежность уровней), … поставил будильник на пробой, попробую скальпануть отскок.Зображення
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Endeavour
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 00:07

  Endeavour написав:Один из Биткоин самозванцев готовится выпасть с нисходящего треугольника по кросс курсу, тест поддержки 0,02 BTC … шортить не собираюсь, т.к. слабая история (надежность уровней), … поставил будильник на пробой, попробую скальпануть отскок.

У этой монеты очень короткая проторговка и сильная волатильность была, для сопли не набралось позиций.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 00:23

  Zebra написав:
  Endeavour написав:Один из Биткоин самозванцев готовится выпасть с нисходящего треугольника по кросс курсу, тест поддержки 0,02 BTC … шортить не собираюсь, т.к. слабая история (надежность уровней), … поставил будильник на пробой, попробую скальпануть отскок.

У этой монеты очень короткая проторговка и сильная волатильность была, для сопли не набралось позиций.

Сам факт, что в консолидации имеем поведение цены под более вероятный южный сценарий, … один из недавних примеров waves (позиция уже с достаточной историей), от поддержки 80к сатоши также был нисходящий треугольник, пробой => дамп.
Life is bull trap
Endeavour
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 00:44

  Endeavour написав:
  Zebra написав:
  Endeavour написав:Один из Биткоин самозванцев готовится выпасть с нисходящего треугольника по кросс курсу, тест поддержки 0,02 BTC … шортить не собираюсь, т.к. слабая история (надежность уровней), … поставил будильник на пробой, попробую скальпануть отскок.

У этой монеты очень короткая проторговка и сильная волатильность была, для сопли не набралось позиций.

Сам факт, что в консолидации имеем поведение цены под более вероятный южный сценарий, … один из недавних примеров waves (позиция уже с достаточной историей), от поддержки 80к сатоши также был нисходящий треугольник, пробой => дамп.

Так я ж и говорю, монете всего ничего, пробоя не будет, либо дальше сползать, либо памп.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 00:52

Новость, опубликованная на днях https://www.reddit.com/r/Monero/comment ... fe_of_one/ ... похитители требуют выкуп 10 млн. евро в Монеро за жену одного из самых богатых людей в Норвегии, … в комментариях один из обсуждаемых вопросов => влияние на цену монеты, если будет согласие на условие (1,2% от количества монет в обороте надо будет набрать).
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Endeavour
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