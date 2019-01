Форуми / Валюта / Валютний ринок / Криптовалюты ,

рынок криптовалют Криптовалюты , рынок криптовалют + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1415141614171418 До якого рівня впаде курс біткойну (USD)? Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 47 1) дно вже було пройдено 6% 3 2) не нижче 3500 4% 2 3) 3250-3499 2% 1 4) 3000-3249 9% 4 5) 2750-2999 9% 4 6) 2500-2749 6% 3 7) 2250-2499 4% 2 2000-2249 0 0 9) нижче 2000 60% 28 Всього голосів : 47 Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:20 Endeavour написав: Vitl написав: Endeavour



Ну я смотрю, вы и сами далеко не идеал.Во первых, анализировать гривну с т з ТА это глупо.Во вторых утверждать - я думаю, это тоже как то неубедительно.вы не догадываетесь, что здешней публике глубоко на...ть что вы думаете.Вот вы пишите, что после 3600 дальше вниз.Может и так.Но - я думаю, очень мало.Например, я могу сказать. что наоборот и обосную так...

По Эллиоту более логичная разволновка это окончание В в коррекции с падения 6500-3200 и вверх С.Далее коррекция вышеуказанного падения еле дотянулась до 38 по Фибо, а условной нормой принято хотя бы 50-61.Далее, нет сильно отрицательных новостей, наоборот всякие итф и баккт то отменяют, то опять принимают.Я не утверждаю, что отработает мой сценарий, но хотя бы не голословлю - я считаю, я думаю. я я я. Ну я смотрю, вы и сами далеко не идеал.Во первых, анализировать гривну с т з ТА это глупо.Во вторых утверждать - я думаю, это тоже как то неубедительно.вы не догадываетесь, что здешней публике глубоко на...ть что вы думаете.Вот вы пишите, что после 3600 дальше вниз.Может и так.Но - я думаю, очень мало.Например, я могу сказать. что наоборот и обосную так...По Эллиоту более логичная разволновка это окончание В в коррекции с падения 6500-3200 и вверх С.Далее коррекция вышеуказанного падения еле дотянулась до 38 по Фибо, а условной нормой принято хотя бы 50-61.Далее, нет сильно отрицательных новостей, наоборот всякие итф и баккт то отменяют, то опять принимают.Я не утверждаю, что отработает мой сценарий, но хотя бы не голословлю - я считаю, я думаю. я я я.

ИМХО, по гривне бесполезны словесные переливания здесь и на других ресурсах, ... а по поводу ТА, ваша аргументация, что-то вроде “я хочу вас спросить, как художник - художника: вы рисовать умеете?” … ТА понятие растяжимое, что именно и у кого не работает на гривне?

Волновую теория Эллиотта не пользую, но для адептов в текущей ситуации правильно было бы раскладывать сценарии в обе стороны, на озвученную вами цель может 3 калеки рассчитывают, но для 3 калек и не сработает, ... а большинство трейдеров до вчерашнего дня надеялось на пробой сопротивления перевернутого ГиПа на дневном графике, соответственно другой ориентир,

… о содержательности дискуссии с вами тяжело загадывать, если у вас ключевая торговая стратегия по сигналам какого-то трейдера ИМХО, по гривне бесполезны словесные переливания здесь и на других ресурсах, ... а по поводу ТА, ваша аргументация, что-то вроде “я хочу вас спросить, как художник - художника: вы рисовать умеете?”… ТА понятие растяжимое, что именно и у кого не работает на гривне?Волновую теория Эллиотта не пользую, но для адептов в текущей ситуации правильно было бы раскладывать сценарии в обе стороны, на озвученную вами цель может 3 калеки рассчитывают, но для 3 калек и не сработает, ... а большинство трейдеров до вчерашнего дня надеялось на пробой сопротивления перевернутого ГиПа на дневном графике, соответственно другой ориентир,… о содержательности дискуссии с вами тяжело загадывать, если у вас ключевая торговая стратегия по сигналам какого-то трейдера



Вы точно кажетесь калекой на крипторынке.Кроме огрызания ничего полезного.Я в торговле использую практически всё - Эллиота, Фибо, уровни, объёмы,паттерны,некоторые индикаторы,также соотношение лонг-шорт и даже график доминации биткоина.Соответственно, я не выдаю свою тактику за личное решение и знания, т к всё перечисленное ежедневно по крохам собираю в надёжных источниках.Поэтому высмеиваю подобных вам деятелей, кот залазят сюда, чтобы сказать - я думаю.Ещё раз повторю, что здесь всем на... что вы думаете.приведите обоснование, тогда к нему можно будет прислушаться.Я привёл.А за пГиП я сам несколько страниц взад писал(или вы не читаете , вам только своё нужно сказать), что только ленивый уже не знает и не видит его, поэтому вероятнее всего он не отработает.Заметьте, я ничего не утверждаю, оперирую вероятностью, как и положено на этом рынке.Это и говорит, что всегда рассматривается второй сценарий.или может вы думали, что плоды своего кропотливого труда я тут стану выкладывать.Было как то немножко. но в ответ два человека спасибо сказали, и то хорошо.Вам для справки - в этой теме нет обмена торговыми идеями и подобных моментов.Здесь краеугольный камень - это само отношение к крипте.Есть сторонники, есть противники.Я отношусь к прогрессивным сторонникам, считающим крипту очень хорошим средством заработка.А тех, кто считает что то большее я называю криптошизиками.Кто полностью отрицает - это в массе просто неосведомленные и необразованные люди.Они до сих пор думают, что все криптоэнтузиасты накупили битков по 20 тыщ и счас не знаю что делать.ну ничё, пусть думают дальше, это их право. Вы точно кажетесь калекой на крипторынке.Кроме огрызания ничего полезного.Я в торговле использую практически всё - Эллиота, Фибо, уровни, объёмы,паттерны,некоторые индикаторы,также соотношение лонг-шорт и даже график доминации биткоина.Соответственно, я не выдаю свою тактику за личное решение и знания, т к всё перечисленное ежедневно по крохам собираю в надёжных источниках.Поэтому высмеиваю подобных вам деятелей, кот залазят сюда, чтобы сказать - я думаю.Ещё раз повторю, что здесь всем на... что вы думаете.приведите обоснование, тогда к нему можно будет прислушаться.Я привёл.А за пГиП я сам несколько страниц взад писал(или вы не читаете , вам только своё нужно сказать), что только ленивый уже не знает и не видит его, поэтому вероятнее всего он не отработает.Заметьте, я ничего не утверждаю, оперирую вероятностью, как и положено на этом рынке.Это и говорит, что всегда рассматривается второй сценарий.или может вы думали, что плоды своего кропотливого труда я тут стану выкладывать.Было как то немножко. но в ответ два человека спасибо сказали, и то хорошо.Вам для справки - в этой теме нет обмена торговыми идеями и подобных моментов.Здесь краеугольный камень - это само отношение к крипте.Есть сторонники, есть противники.Я отношусь к прогрессивным сторонникам, считающим крипту очень хорошим средством заработка.А тех, кто считает что то большее я называю криптошизиками.Кто полностью отрицает - это в массе просто неосведомленные и необразованные люди.Они до сих пор думают, что все криптоэнтузиасты накупили битков по 20 тыщ и счас не знаю что делать.ну ничё, пусть думают дальше, это их право. Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. Vitl

Повідомлень: 15082 З нами з: 04.05.10 Подякував: 724 раз. Подякували: 1607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:51 Vitl написав: Endeavour написав: Vitl написав: Endeavour



Ну я смотрю, вы и сами далеко не идеал.Во первых, анализировать гривну с т з ТА это глупо.Во вторых утверждать - я думаю, это тоже как то неубедительно.вы не догадываетесь, что здешней публике глубоко на...ть что вы думаете.Вот вы пишите, что после 3600 дальше вниз.Может и так.Но - я думаю, очень мало.Например, я могу сказать. что наоборот и обосную так...

По Эллиоту более логичная разволновка это окончание В в коррекции с падения 6500-3200 и вверх С.Далее коррекция вышеуказанного падения еле дотянулась до 38 по Фибо, а условной нормой принято хотя бы 50-61.Далее, нет сильно отрицательных новостей, наоборот всякие итф и баккт то отменяют, то опять принимают.Я не утверждаю, что отработает мой сценарий, но хотя бы не голословлю - я считаю, я думаю. я я я. Ну я смотрю, вы и сами далеко не идеал.Во первых, анализировать гривну с т з ТА это глупо.Во вторых утверждать - я думаю, это тоже как то неубедительно.вы не догадываетесь, что здешней публике глубоко на...ть что вы думаете.Вот вы пишите, что после 3600 дальше вниз.Может и так.Но - я думаю, очень мало.Например, я могу сказать. что наоборот и обосную так...По Эллиоту более логичная разволновка это окончание В в коррекции с падения 6500-3200 и вверх С.Далее коррекция вышеуказанного падения еле дотянулась до 38 по Фибо, а условной нормой принято хотя бы 50-61.Далее, нет сильно отрицательных новостей, наоборот всякие итф и баккт то отменяют, то опять принимают.Я не утверждаю, что отработает мой сценарий, но хотя бы не голословлю - я считаю, я думаю. я я я.

ИМХО, по гривне бесполезны словесные переливания здесь и на других ресурсах, ... а по поводу ТА, ваша аргументация, что-то вроде “я хочу вас спросить, как художник - художника: вы рисовать умеете?” … ТА понятие растяжимое, что именно и у кого не работает на гривне?

Волновую теория Эллиотта не пользую, но для адептов в текущей ситуации правильно было бы раскладывать сценарии в обе стороны, на озвученную вами цель может 3 калеки рассчитывают, но для 3 калек и не сработает, ... а большинство трейдеров до вчерашнего дня надеялось на пробой сопротивления перевернутого ГиПа на дневном графике, соответственно другой ориентир,

… о содержательности дискуссии с вами тяжело загадывать, если у вас ключевая торговая стратегия по сигналам какого-то трейдера ИМХО, по гривне бесполезны словесные переливания здесь и на других ресурсах, ... а по поводу ТА, ваша аргументация, что-то вроде “я хочу вас спросить, как художник - художника: вы рисовать умеете?”… ТА понятие растяжимое, что именно и у кого не работает на гривне?Волновую теория Эллиотта не пользую, но для адептов в текущей ситуации правильно было бы раскладывать сценарии в обе стороны, на озвученную вами цель может 3 калеки рассчитывают, но для 3 калек и не сработает, ... а большинство трейдеров до вчерашнего дня надеялось на пробой сопротивления перевернутого ГиПа на дневном графике, соответственно другой ориентир,… о содержательности дискуссии с вами тяжело загадывать, если у вас ключевая торговая стратегия по сигналам какого-то трейдера



Вы точно кажетесь калекой на крипторынке.Кроме огрызания ничего полезного.Я в торговле использую практически всё - Эллиота, Фибо, уровни, объёмы,паттерны,некоторые индикаторы,также соотношение лонг-шорт и даже график доминации биткоина.Соответственно, я не выдаю свою тактику за личное решение и знания, т к всё перечисленное ежедневно по крохам собираю в надёжных источниках.Поэтому высмеиваю подобных вам деятелей, кот залазят сюда, чтобы сказать - я думаю.Ещё раз повторю, что здесь всем на... что вы думаете.приведите обоснование, тогда к нему можно будет прислушаться.Я привёл.А за пГиП я сам несколько страниц взад писал(или вы не читаете , вам только своё нужно сказать), что только ленивый уже не знает и не видит его, поэтому вероятнее всего он не отработает.Заметьте, я ничего не утверждаю, оперирую вероятностью, как и положено на этом рынке.Это и говорит, что всегда рассматривается второй сценарий.или может вы думали, что плоды своего кропотливого труда я тут стану выкладывать.Было как то немножко. но в ответ два человека спасибо сказали, и то хорошо.Вам для справки - в этой теме нет обмена торговыми идеями и подобных моментов.Здесь краеугольный камень - это само отношение к крипте.Есть сторонники, есть противники.Я отношусь к прогрессивным сторонникам, считающим крипту очень хорошим средством заработка.А тех, кто считает что то большее я называю криптошизиками.Кто полностью отрицает - это в массе просто неосведомленные и необразованные люди.Они до сих пор думают, что все криптоэнтузиасты накупили битков по 20 тыщ и счас не знаю что делать.ну ничё, пусть думают дальше, это их право. Вы точно кажетесь калекой на крипторынке.Кроме огрызания ничего полезного.Я в торговле использую практически всё - Эллиота, Фибо, уровни, объёмы,паттерны,некоторые индикаторы,также соотношение лонг-шорт и даже график доминации биткоина.Соответственно, я не выдаю свою тактику за личное решение и знания, т к всё перечисленное ежедневно по крохам собираю в надёжных источниках.Поэтому высмеиваю подобных вам деятелей, кот залазят сюда, чтобы сказать - я думаю.Ещё раз повторю, что здесь всем на... что вы думаете.приведите обоснование, тогда к нему можно будет прислушаться.Я привёл.А за пГиП я сам несколько страниц взад писал(или вы не читаете , вам только своё нужно сказать), что только ленивый уже не знает и не видит его, поэтому вероятнее всего он не отработает.Заметьте, я ничего не утверждаю, оперирую вероятностью, как и положено на этом рынке.Это и говорит, что всегда рассматривается второй сценарий.или может вы думали, что плоды своего кропотливого труда я тут стану выкладывать.Было как то немножко. но в ответ два человека спасибо сказали, и то хорошо.Вам для справки - в этой теме нет обмена торговыми идеями и подобных моментов.Здесь краеугольный камень - это само отношение к крипте.Есть сторонники, есть противники.Я отношусь к прогрессивным сторонникам, считающим крипту очень хорошим средством заработка.А тех, кто считает что то большее я называю криптошизиками.Кто полностью отрицает - это в массе просто неосведомленные и необразованные люди.Они до сих пор думают, что все криптоэнтузиасты накупили битков по 20 тыщ и счас не знаю что делать.ну ничё, пусть думают дальше, это их право.

Итого: 1. Ваше заключение о ТА по гривне было лишь бы ляпнуть. 2. Настрочили простыню, чтоб повторить сказанное в предыдущих постах, т.е. что просто хомяк, торгующий по сигналам. 3. бла-бла-бла



П.С. 1. Когда кажется, то сами знаете что надо делать? Подбирайте слова, когда ничего не знаете о результатах оппонента. 2. На долго хватит повторяться, что вам на... на мнение и бросаться демагогию или вы только для этого здесь? Итого: 1. Ваше заключение о ТА по гривне было лишь бы ляпнуть. 2. Настрочили простыню, чтоб повторить сказанное в предыдущих постах, т.е. что просто хомяк, торгующий по сигналам. 3. бла-бла-блаП.С. 1. Когда кажется, то сами знаете что надо делать? Подбирайте слова, когда ничего не знаете о результатах оппонента. 2. На долго хватит повторяться, что вам на... на мнение и бросаться демагогию или вы только для этого здесь? Life is bull trap Endeavour

Повідомлень: 66 З нами з: 11.06.15 Подякував: 6 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:45 Один из Биткоин самозванцев готовится выпасть с нисходящего треугольника по кросс курсу, тест поддержки 0,02 BTC … шортить не собираюсь, т.к. слабая история (надежность уровней), … поставил будильник на пробой, попробую скальпануть отскок. Life is bull trap Endeavour

Повідомлень: 66 З нами з: 11.06.15 Подякував: 6 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 00:07 Endeavour написав: Один из Биткоин самозванцев готовится выпасть с нисходящего треугольника по кросс курсу, тест поддержки 0,02 BTC … шортить не собираюсь, т.к. слабая история (надежность уровней), … поставил будильник на пробой, попробую скальпануть отскок. Один из Биткоин самозванцев готовится выпасть с нисходящего треугольника по кросс курсу, тест поддержки 0,02 BTC … шортить не собираюсь, т.к. слабая история (надежность уровней), … поставил будильник на пробой, попробую скальпануть отскок.

У этой монеты очень короткая проторговка и сильная волатильность была, для сопли не набралось позиций. У этой монеты очень короткая проторговка и сильная волатильность была, для сопли не набралось позиций. Zebra

Повідомлень: 6566 З нами з: 21.09.12 Подякував: 489 раз. Подякували: 835 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 00:23 Zebra написав: Endeavour написав: Один из Биткоин самозванцев готовится выпасть с нисходящего треугольника по кросс курсу, тест поддержки 0,02 BTC … шортить не собираюсь, т.к. слабая история (надежность уровней), … поставил будильник на пробой, попробую скальпануть отскок. Один из Биткоин самозванцев готовится выпасть с нисходящего треугольника по кросс курсу, тест поддержки 0,02 BTC … шортить не собираюсь, т.к. слабая история (надежность уровней), … поставил будильник на пробой, попробую скальпануть отскок.

У этой монеты очень короткая проторговка и сильная волатильность была, для сопли не набралось позиций. У этой монеты очень короткая проторговка и сильная волатильность была, для сопли не набралось позиций.

Сам факт, что в консолидации имеем поведение цены под более вероятный южный сценарий, … один из недавних примеров waves (позиция уже с достаточной историей), от поддержки 80к сатоши также был нисходящий треугольник, пробой => дамп. Сам факт, что в консолидации имеем поведение цены под более вероятный южный сценарий, … один из недавних примеров waves (позиция уже с достаточной историей), от поддержки 80к сатоши также был нисходящий треугольник, пробой => дамп. Life is bull trap Endeavour

Повідомлень: 66 З нами з: 11.06.15 Подякував: 6 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 00:44 Endeavour написав: Zebra написав: Endeavour написав: Один из Биткоин самозванцев готовится выпасть с нисходящего треугольника по кросс курсу, тест поддержки 0,02 BTC … шортить не собираюсь, т.к. слабая история (надежность уровней), … поставил будильник на пробой, попробую скальпануть отскок. Один из Биткоин самозванцев готовится выпасть с нисходящего треугольника по кросс курсу, тест поддержки 0,02 BTC … шортить не собираюсь, т.к. слабая история (надежность уровней), … поставил будильник на пробой, попробую скальпануть отскок.

У этой монеты очень короткая проторговка и сильная волатильность была, для сопли не набралось позиций. У этой монеты очень короткая проторговка и сильная волатильность была, для сопли не набралось позиций.

Сам факт, что в консолидации имеем поведение цены под более вероятный южный сценарий, … один из недавних примеров waves (позиция уже с достаточной историей), от поддержки 80к сатоши также был нисходящий треугольник, пробой => дамп. Сам факт, что в консолидации имеем поведение цены под более вероятный южный сценарий, … один из недавних примеров waves (позиция уже с достаточной историей), от поддержки 80к сатоши также был нисходящий треугольник, пробой => дамп.

Так я ж и говорю, монете всего ничего, пробоя не будет, либо дальше сползать, либо памп. Так я ж и говорю, монете всего ничего, пробоя не будет, либо дальше сползать, либо памп. Zebra

Повідомлень: 6566 З нами з: 21.09.12 Подякував: 489 раз. Подякували: 835 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 січ, 2019 00:52 https://www.reddit.com/r/Monero/comment ... fe_of_one/ ... похитители требуют выкуп 10 млн. евро в Монеро за жену одного из самых богатых людей в Норвегии, … в комментариях один из обсуждаемых вопросов => влияние на цену монеты, если будет согласие на условие (1,2% от количества монет в обороте надо будет набрать). Новость, опубликованная на днях... похитители требуют выкуп 10 млн. евро в Монеро за жену одного из самых богатых людей в Норвегии, … в комментариях один из обсуждаемых вопросов => влияние на цену монеты, если будет согласие на условие (1,2% от количества монет в обороте надо будет набрать). Life is bull trap Endeavour

Повідомлень: 66 З нами з: 11.06.15 Подякував: 6 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1415141614171418 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в контексте 1 ... 179 , 180 , 181

дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53 1807 171966014

Мизантрóп Суб 12 січ, 2019 00:41 Валютный рынок в мире 1 ... 651 , 652 , 653

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6526 1390387

ЛОБ Чет 10 січ, 2019 11:52 Наличный (Готівковий) рынок валют 1 , 2 , 3 , 4

Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08 38 40440

Оранжевое настроение Вів 29 сер, 2017 16:17