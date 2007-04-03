Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:20

Endeavour написав: Vitl написав: Endeavour



Ну я смотрю, вы и сами далеко не идеал.Во первых, анализировать гривну с т з ТА это глупо.Во вторых утверждать - я думаю, это тоже как то неубедительно.вы не догадываетесь, что здешней публике глубоко на...ть что вы думаете.Вот вы пишите, что после 3600 дальше вниз.Может и так.Но - я думаю, очень мало.Например, я могу сказать. что наоборот и обосную так...

По Эллиоту более логичная разволновка это окончание В в коррекции с падения 6500-3200 и вверх С.Далее коррекция вышеуказанного падения еле дотянулась до 38 по Фибо, а условной нормой принято хотя бы 50-61.Далее, нет сильно отрицательных новостей, наоборот всякие итф и баккт то отменяют, то опять принимают.Я не утверждаю, что отработает мой сценарий, но хотя бы не голословлю - я считаю, я думаю. я я я. Ну я смотрю, вы и сами далеко не идеал.Во первых, анализировать гривну с т з ТА это глупо.Во вторых утверждать - я думаю, это тоже как то неубедительно.вы не догадываетесь, что здешней публике глубоко на...ть что вы думаете.Вот вы пишите, что после 3600 дальше вниз.Может и так.Но - я думаю, очень мало.Например, я могу сказать. что наоборот и обосную так...По Эллиоту более логичная разволновка это окончание В в коррекции с падения 6500-3200 и вверх С.Далее коррекция вышеуказанного падения еле дотянулась до 38 по Фибо, а условной нормой принято хотя бы 50-61.Далее, нет сильно отрицательных новостей, наоборот всякие итф и баккт то отменяют, то опять принимают.Я не утверждаю, что отработает мой сценарий, но хотя бы не голословлю - я считаю, я думаю. я я я.

ИМХО, по гривне бесполезны словесные переливания здесь и на других ресурсах, ... а по поводу ТА, ваша аргументация, что-то вроде “я хочу вас спросить, как художник - художника: вы рисовать умеете?” … ТА понятие растяжимое, что именно и у кого не работает на гривне?

Волновую теория Эллиотта не пользую, но для адептов в текущей ситуации правильно было бы раскладывать сценарии в обе стороны, на озвученную вами цель может 3 калеки рассчитывают, но для 3 калек и не сработает, ... а большинство трейдеров до вчерашнего дня надеялось на пробой сопротивления перевернутого ГиПа на дневном графике, соответственно другой ориентир,

… о содержательности дискуссии с вами тяжело загадывать, если у вас ключевая торговая стратегия по сигналам какого-то трейдера ИМХО, по гривне бесполезны словесные переливания здесь и на других ресурсах, ... а по поводу ТА, ваша аргументация, что-то вроде “я хочу вас спросить, как художник - художника: вы рисовать умеете?”… ТА понятие растяжимое, что именно и у кого не работает на гривне?Волновую теория Эллиотта не пользую, но для адептов в текущей ситуации правильно было бы раскладывать сценарии в обе стороны, на озвученную вами цель может 3 калеки рассчитывают, но для 3 калек и не сработает, ... а большинство трейдеров до вчерашнего дня надеялось на пробой сопротивления перевернутого ГиПа на дневном графике, соответственно другой ориентир,… о содержательности дискуссии с вами тяжело загадывать, если у вас ключевая торговая стратегия по сигналам какого-то трейдера

Вы точно кажетесь калекой на крипторынке.Кроме огрызания ничего полезного.Я в торговле использую практически всё - Эллиота, Фибо, уровни, объёмы,паттерны,некоторые индикаторы,также соотношение лонг-шорт и даже график доминации биткоина.Соответственно, я не выдаю свою тактику за личное решение и знания, т к всё перечисленное ежедневно по крохам собираю в надёжных источниках.Поэтому высмеиваю подобных вам деятелей, кот залазят сюда, чтобы сказать - я думаю.Ещё раз повторю, что здесь всем на... что вы думаете.приведите обоснование, тогда к нему можно будет прислушаться.Я привёл.А за пГиП я сам несколько страниц взад писал(или вы не читаете , вам только своё нужно сказать), что только ленивый уже не знает и не видит его, поэтому вероятнее всего он не отработает.Заметьте, я ничего не утверждаю, оперирую вероятностью, как и положено на этом рынке.Это и говорит, что всегда рассматривается второй сценарий.или может вы думали, что плоды своего кропотливого труда я тут стану выкладывать.Было как то немножко. но в ответ два человека спасибо сказали, и то хорошо.Вам для справки - в этой теме нет обмена торговыми идеями и подобных моментов.Здесь краеугольный камень - это само отношение к крипте.Есть сторонники, есть противники.Я отношусь к прогрессивным сторонникам, считающим крипту очень хорошим средством заработка.А тех, кто считает что то большее я называю криптошизиками.Кто полностью отрицает - это в массе просто неосведомленные и необразованные люди.Они до сих пор думают, что все криптоэнтузиасты накупили битков по 20 тыщ и счас не знаю что делать.ну ничё, пусть думают дальше, это их право.