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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 січ, 2019 15:08
Endeavour
Перехожу на ты. как со старым уже коллегой.Я тебе повторил, чтобы лучше запомнилось.Твои и чьи то результаты меня не волнуют, тем более скорее плачевные, нет времени тебя утешать.Зебра правильно тебя мокнул по СВ.ты видать начитался криптоблогеров, что СВ до 0,017 идёт и решил тут блеснуть умом и сообразительностью, но обделался.Это манипулятивная монета и она если видишь графики, ходила против общего тренда.Это нужно учитывать.Я вообще в форуме. чтобы мокать выскочек типа тебя
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 12 січ, 2019 15:38
Vitl написав:
бла-бла-бла ... Зебра правильно тебя мокнул по СВ.ты видать начитался криптоблогеров,
что СВ до 0,017 идёт и решил тут блеснуть умом и сообразительностью, но обделался.Это манипулятивная монета и она если видишь графики, ходила против общего тренда.Это нужно учитывать.Я вообще в форуме.
чтобы мокать выскочек типа тебя
Всех по себе судить не нужно, ok
А по поводу "волонтёрской миссии" на форуме, … соответственно и в жизни с приветом
Life is bull trap
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Endeavour
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Додано: Суб 12 січ, 2019 15:57
Что то несколько дней уже,на наших биржах криптомонеты торгуются не как обычно, с лагом цены в минус 2-5%,а наоборот,по целому ряду опережают рынок в + 1-3% Все ждут роста??Никто не желает продавать?! Из шортистов-все резко переквалифицировались в "инвесторов"
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osafly
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