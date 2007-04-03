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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 січ, 2019 15:08
Endeavour
Перехожу на ты. как со старым уже коллегой.Я тебе повторил, чтобы лучше запомнилось.Твои и чьи то результаты меня не волнуют, тем более скорее плачевные, нет времени тебя утешать.Зебра правильно тебя мокнул по СВ.ты видать начитался криптоблогеров, что СВ до 0,017 идёт и решил тут блеснуть умом и сообразительностью, но обделался.Это манипулятивная монета и она если видишь графики, ходила против общего тренда.Это нужно учитывать.Я вообще в форуме. чтобы мокать выскочек типа тебя
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 12 січ, 2019 15:38
Vitl написав:
бла-бла-бла ... Зебра правильно тебя мокнул по СВ.ты видать начитался криптоблогеров,
что СВ до 0,017 идёт и решил тут блеснуть умом и сообразительностью, но обделался.Это манипулятивная монета и она если видишь графики, ходила против общего тренда.Это нужно учитывать.Я вообще в форуме.
чтобы мокать выскочек типа тебя
Всех по себе судить не нужно, ok
А по поводу "волонтёрской миссии" на форуме, … соответственно и в жизни с приветом
Life is bull trap
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Endeavour
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Додано: Суб 12 січ, 2019 15:57
Что то несколько дней уже,на наших биржах криптомонеты торгуются не как обычно, с лагом цены в минус 2-5%,а наоборот,по целому ряду опережают рынок в + 1-3% Все ждут роста??Никто не желает продавать?! Из шортистов-все резко переквалифицировались в "инвесторов"
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osafly
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:01
Vitl написав:
что СВ до 0,017 идёт
що є СB?
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greenozon
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:17
greenozon написав: Vitl написав:
что СВ до 0,017 идёт
що є СB?
Есть такая штука. родилась два месяца назад...в муках.Собственно, если кто то не знает топ 10 монет, то это сложно...Мне как то знакомый позвонил и спросил о биткоин интерест.Вот это меня повергло в шок.ну там всё просто.Также как и тут встречались деятели , которые хотят купить говнокоин и поднять Х1000.Однако вероятнее что такой коин исчезнет совсем
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:25
greenozon написав: Vitl написав:
что СВ до 0,017 идёт
що є СB?
BCH=BAB+BSV. Кеши, т.е. BCH уже нет: есть биткоин АВ и биткоин SV
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Vitaka
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