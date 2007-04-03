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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1416141714181419

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 48
1) дно вже було пройдено
6%
3
2) не нижче 3500
4%
2
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
8%
4
5) 2750-2999
8%
4
6) 2500-2749
6%
3
7) 2250-2499
4%
2
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
60%
29
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:08

Endeavour

Перехожу на ты. как со старым уже коллегой.Я тебе повторил, чтобы лучше запомнилось.Твои и чьи то результаты меня не волнуют, тем более скорее плачевные, нет времени тебя утешать.Зебра правильно тебя мокнул по СВ.ты видать начитался криптоблогеров, что СВ до 0,017 идёт и решил тут блеснуть умом и сообразительностью, но обделался.Это манипулятивная монета и она если видишь графики, ходила против общего тренда.Это нужно учитывать.Я вообще в форуме. чтобы мокать выскочек типа тебя :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:38

  Vitl написав:
бла-бла-бла ... Зебра правильно тебя мокнул по СВ.ты видать начитался криптоблогеров, что СВ до 0,017 идёт и решил тут блеснуть умом и сообразительностью, но обделался.Это манипулятивная монета и она если видишь графики, ходила против общего тренда.Это нужно учитывать.
Я вообще в форуме. чтобы мокать выскочек типа тебя :D

Всех по себе судить не нужно, ok :wink:
А по поводу "волонтёрской миссии" на форуме, … соответственно и в жизни с приветом :roll:
Life is bull trap
Endeavour
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что то несколько дней уже,на наших биржах криптомонеты торгуются не как обычно, с лагом цены в минус 2-5%,а наоборот,по целому ряду опережают рынок в + 1-3% Все ждут роста??Никто не желает продавать?! Из шортистов-все резко переквалифицировались в "инвесторов"
osafly
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Объём торгов просто "огромный" :(
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitl написав:что СВ до 0,017 идёт


що є СB?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:17

  greenozon написав:
  Vitl написав:что СВ до 0,017 идёт


що є СB?


Есть такая штука. родилась два месяца назад...в муках.Собственно, если кто то не знает топ 10 монет, то это сложно...Мне как то знакомый позвонил и спросил о биткоин интерест.Вот это меня повергло в шок.ну там всё просто.Также как и тут встречались деятели , которые хотят купить говнокоин и поднять Х1000.Однако вероятнее что такой коин исчезнет совсем
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:25

  greenozon написав:
  Vitl написав:что СВ до 0,017 идёт


що є СB?


BCH=BAB+BSV. Кеши, т.е. BCH уже нет: есть биткоин АВ и биткоин SV
Vitaka
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