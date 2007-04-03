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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1417141814191420

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 48
1) дно вже було пройдено
6%
3
2) не нижче 3500
4%
2
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
8%
4
5) 2750-2999
8%
4
6) 2500-2749
6%
3
7) 2250-2499
4%
2
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
60%
29
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra,как по Вашему,кратковременное падение или продолжение обвала и будет "штурм" 3тыс?? На каком уровне любимый эфир будете откупать??
osafly
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:35

  osafly написав:Zebra,как по Вашему,кратковременное падение или продолжение обвала и будет "штурм" 3тыс?? На каком уровне любимый эфир будете откупать??

Весной увидим ниже $3000. Сейчас возможно сформируем "двойное дно" на 3200.
Биткоин одно значно буду набирать с прицелом на 2020 год (понижение вознаграждения).

По эфиру буду ждать 50-70 баксов. Нужно уметь выйти из игры, а не продолжать играть пока не проиграешь.
Кстати, обновление Константинополь покажет, как понижение вознаграждения повлияет на цену в паре ETH/BTC и цену самого эфира в частности в 2019 году. Все это можно будет спроэцировать на биток после начала 2020.

Вообще особых перспектив роста криптовалют не вижу. Денег мало заносят, догрызается то что есть.
Zebra
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  #<1 ... 1417141814191420
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