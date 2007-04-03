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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 січ, 2019 19:32
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Zebra,как по Вашему,кратковременное падение или продолжение обвала и будет "штурм" 3тыс?? На каком уровне любимый эфир будете откупать??
Додано: Нед 13 січ, 2019 19:35
Весной увидим ниже $3000. Сейчас возможно сформируем "двойное дно" на 3200.
Биткоин одно значно буду набирать с прицелом на 2020 год (понижение вознаграждения).
По эфиру буду ждать 50-70 баксов. Нужно уметь выйти из игры, а не продолжать играть пока не проиграешь.
Кстати, обновление Константинополь покажет, как понижение вознаграждения повлияет на цену в паре ETH/BTC и цену самого эфира в частности в 2019 году. Все это можно будет спроэцировать на биток после начала 2020.
Вообще особых перспектив роста криптовалют не вижу. Денег мало заносят, догрызается то что есть.
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