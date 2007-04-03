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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1418141914201421

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 48
1) дно вже було пройдено
6%
3
2) не нижче 3500
4%
2
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
8%
4
5) 2750-2999
8%
4
6) 2500-2749
6%
3
7) 2250-2499
4%
2
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
60%
29
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:17

  Витаха написав:Апдейт эфира отложен на неопределённый срок.

Ахахахаха :) Попахивает обыкновенным разводом: публику подогрели и слились.
Vitaka
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  #<1 ... 1418141914201421
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