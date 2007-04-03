Ахахахаха Попахивает обыкновенным разводом: публику подогрели и слились.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 08:17
Додано: Сер 16 січ, 2019 12:30
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:16
Сейчас уже 5% с минималкой 200 грн. на вывод.
EXMO хороша для заработка с сумм до $500, т. е. зашел на биржу, купил-продал, зафиксировал в фиате, вышел. Более серьезные суммы можно разложить по ордерам на покупку разных криптовалют с расчетом словить дно или свечу, заодно оказав поддержку.
А вообще, после столь сильного падения, деда (биткоина) хватил инсульт, еле-еле на 0.5 - 1% шевелится, все ждут институциональных врачей.
Не знаю, как остальные, но я уже выучил весь криптовалютный алфавит:
V - это, когда крипта резко падает с условных 100 единиц до 90, а потом так же резко растет до 105. Так было до 2018 года.
W - резкое падение крипты с условных 100 единиц до 90, затем отскок до 93, потом снова падение до 90 и рост до 98. Так было в первой половине 2018-го.
U - падение крипты с условных 100 единиц до 90 с продолжительным топтанием на месте и обратным ростом до 98. Вторая половина 2018-го - наши дни.
L - ступенчатое падение крипты с условных 100 единиц до 90 с продолжительным топтанием на месте, затем обратным падением до 80 и т. д. Март 2018-го - наши дни.
Ну и конечно же свеча I
|