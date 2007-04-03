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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1418141914201421

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 51
1) дно вже було пройдено
6%
3
2) не нижче 3500
6%
3
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
8%
4
5) 2750-2999
8%
4
6) 2500-2749
6%
3
7) 2250-2499
4%
2
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
61%
31
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:17

  Витаха написав:Апдейт эфира отложен на неопределённый срок.

Ахахахаха :) Попахивает обыкновенным разводом: публику подогрели и слились.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:30

  Zebra написав:
  sportmercedes написав:Прийшло на електронку

Эстонскую?

так цікаво сформульовано: 0% дарують
sportmercedes
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:16

  Diablo1977 написав:flyman
EXMO не рекомендую - там очень высокие проценты за вывод фиата, когда было 10% я оттуда ушел, больше не заходил - как сейчас не знаю

Сейчас уже 5% с минималкой 200 грн. на вывод.
https://exmo.me/ru/docs/fees

EXMO хороша для заработка с сумм до $500, т. е. зашел на биржу, купил-продал, зафиксировал в фиате, вышел. Более серьезные суммы можно разложить по ордерам на покупку разных криптовалют с расчетом словить дно или свечу, заодно оказав поддержку.
А вообще, после столь сильного падения, деда (биткоина) хватил инсульт, еле-еле на 0.5 - 1% шевелится, все ждут институциональных врачей.
Не знаю, как остальные, но я уже выучил весь криптовалютный алфавит:
V - это, когда крипта резко падает с условных 100 единиц до 90, а потом так же резко растет до 105. Так было до 2018 года.
W - резкое падение крипты с условных 100 единиц до 90, затем отскок до 93, потом снова падение до 90 и рост до 98. Так было в первой половине 2018-го.
U - падение крипты с условных 100 единиц до 90 с продолжительным топтанием на месте и обратным ростом до 98. Вторая половина 2018-го - наши дни.
L - ступенчатое падение крипты с условных 100 единиц до 90 с продолжительным топтанием на месте, затем обратным падением до 80 и т. д. Март 2018-го - наши дни.
Ну и конечно же свеча I
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:25

Аlександр имхо - крипно/биткоин развод лохов на бабки ,,, мну прав ?
gudvin-63-63
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 00:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На БФ %% по долларовым свопам доходили до 0,59%
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:17

Кто знает,что с монетой NEM?Как у них там катапульта?
delug
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:42

ХEM в полной ЖО,как и большинство других монет,но эта,упала на 97-98% от пиков.Сам брал на long срок и планирую еще чуток,если перейдет черту в 0.05...И уверен,что перейдет.Света в конце тоннеля-пока не видно.XEM конечно хоть и skum ,но skum из первой десятки-двадцатки.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:52

  osafly написав:ХEM в полной ЖО,как и большинство других монет,но эта,упала на 97-98% от пиков.Сам брал на long срок и планирую еще чуток,если перейдет черту в 0.05...И уверен,что перейдет.Света в конце тоннеля-пока не видно.XEM конечно хоть и skum ,но skum из первой десятки-двадцатки.

Усредняйтесь на кратном падении ( не ранее, чем когда упало в 10-12 раз) той же суммой. На первом же отстреле выскакивайте.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra,спасибо за совет.Но я лично брал его в районе 0.055-0.06 На долгосрок..Поэтому,особо усредняться там не на чем.Упадет ниже 0.05 буду еще добирать..Думаю этот "японец" имеет хорошие перспективы роста в будующем,при развороте рынка.Для диверсификации портфеля-нужно я считаю иметь эту монету в активе...
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:21

osafly NEM не скам.NEM-это Google.Я Докупаюсь по этим ценам.Но жду 0.045-0.04$сквизом.Интересно,что граждане думают.Спасибо за ответ.
delug
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