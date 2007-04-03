Ахахахаха Попахивает обыкновенным разводом: публику подогрели и слились.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 січ, 2019 08:17
Додано: Сер 16 січ, 2019 12:30
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:16
Сейчас уже 5% с минималкой 200 грн. на вывод.
EXMO хороша для заработка с сумм до $500, т. е. зашел на биржу, купил-продал, зафиксировал в фиате, вышел. Более серьезные суммы можно разложить по ордерам на покупку разных криптовалют с расчетом словить дно или свечу, заодно оказав поддержку.
А вообще, после столь сильного падения, деда (биткоина) хватил инсульт, еле-еле на 0.5 - 1% шевелится, все ждут институциональных врачей.
Не знаю, как остальные, но я уже выучил весь криптовалютный алфавит:
V - это, когда крипта резко падает с условных 100 единиц до 90, а потом так же резко растет до 105. Так было до 2018 года.
W - резкое падение крипты с условных 100 единиц до 90, затем отскок до 93, потом снова падение до 90 и рост до 98. Так было в первой половине 2018-го.
U - падение крипты с условных 100 единиц до 90 с продолжительным топтанием на месте и обратным ростом до 98. Вторая половина 2018-го - наши дни.
L - ступенчатое падение крипты с условных 100 единиц до 90 с продолжительным топтанием на месте, затем обратным падением до 80 и т. д. Март 2018-го - наши дни.
Ну и конечно же свеча I
Додано: Пон 21 січ, 2019 00:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На БФ %% по долларовым свопам доходили до 0,59%
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:42
ХEM в полной ЖО,как и большинство других монет,но эта,упала на 97-98% от пиков.Сам брал на long срок и планирую еще чуток,если перейдет черту в 0.05...И уверен,что перейдет.Света в конце тоннеля-пока не видно.XEM конечно хоть и skum ,но skum из первой десятки-двадцатки.
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:52
Усредняйтесь на кратном падении ( не ранее, чем когда упало в 10-12 раз) той же суммой. На первом же отстреле выскакивайте.
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Zebra,спасибо за совет.Но я лично брал его в районе 0.055-0.06 На долгосрок..Поэтому,особо усредняться там не на чем.Упадет ниже 0.05 буду еще добирать..Думаю этот "японец" имеет хорошие перспективы роста в будующем,при развороте рынка.Для диверсификации портфеля-нужно я считаю иметь эту монету в активе...
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:21
osafly NEM не скам.NEM-это Google.Я Докупаюсь по этим ценам.Но жду 0.045-0.04$сквизом.Интересно,что граждане думают.Спасибо за ответ.
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