Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:16

Diablo1977 написав: flyman

EXMO не рекомендую - там очень высокие проценты за вывод фиата, когда было 10% я оттуда ушел, больше не заходил - как сейчас не знаю EXMO не рекомендую - там очень высокие проценты за вывод фиата, когда было 10% я оттуда ушел, больше не заходил - как сейчас не знаю

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Сейчас уже 5% с минималкой 200 грн. на вывод.EXMO хороша для заработка с сумм до $500, т. е. зашел на биржу, купил-продал, зафиксировал в фиате, вышел. Более серьезные суммы можно разложить по ордерам на покупку разных криптовалют с расчетом словить дно или свечу, заодно оказав поддержку.А вообще, после столь сильного падения, деда (биткоина) хватил инсульт, еле-еле на 0.5 - 1% шевелится, все ждут институциональных врачей.Не знаю, как остальные, но я уже выучил весь криптовалютный алфавит:- это, когда крипта резко падает с условных 100 единиц до 90, а потом так же резко растет до 105. Так было до 2018 года.- резкое падение крипты с условных 100 единиц до 90, затем отскок до 93, потом снова падение до 90 и рост до 98. Так было в первой половине 2018-го.- падение крипты с условных 100 единиц до 90 с продолжительным топтанием на месте и обратным ростом до 98. Вторая половина 2018-го - наши дни.- ступенчатое падение крипты с условных 100 единиц до 90 с продолжительным топтанием на месте, затем обратным падением до 80 и т. д. Март 2018-го - наши дни.Ну и конечно же свеча