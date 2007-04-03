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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1419142014211422

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 52
1) дно вже було пройдено
6%
3
2) не нижче 3500
6%
3
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
8%
4
5) 2750-2999
8%
4
6) 2500-2749
6%
3
7) 2250-2499
4%
2
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
62%
32
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:42

:D :D :D Навеяло.Это в принципе-о всем крипторынке :D
Дорогая передача,
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экрана собралась.

Говорил, ломая руки,
Краснобай и баламут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплёл,
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол.

Уважаемый редактор,
Может лучше про реактор,
Про любимый лунный трактор,
Ведь нельзя же год подряд
То тарелками пугают,
Дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают,
То руины говорят.

Мы кое в чём поднаторели,
Мы тарелки бьём весь год,
Мы на них собаку съели,
Если повар нам не врёт.
А медикаментов груды
В унитаз, кто не дурак,
Вот это жизнь и вдруг Бермуды,
Вот те раз, нельзя же так.

Мы не сделали скандала,
Нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало,
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни,
Не испортят нам обедни
Злые происки врагов.

Это их худые черти
Мутят воду во пруду,
Это все придумал Черчилль
В восемнадцатом году.
Мы про взрывы, про пожары
Сочиняли ноту ТАСС,
Но примчались санитары
И зафиксировали нас.

Тех, кто был особо боек,
Прикрутили к спинкам коек,
Бился в пене параноик,
Как ведьмак на шабаше.
Развяжите полотенце,
Иноверы, изуверцы,
Нам бермуторно на сердце
И бермутно на душе.

Сорок душ посменно воют,
Раскалились добела,
Во как сильно беспокоят
Треугольные дела.
Все почти с ума свихнулись,
Даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.

Вон он, змей, в окне маячит,
За спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то, значит,
Фельдшер вырвет провода.
И что ж, нам осталось уколоться
И упасть на дно колодца,
И там пропасть на дне колодца,
Как в Бермудах навсегда.

Ну а завтра, спросят дети,
Навещая нас с утра,
Папы, что сказали эти
Кандидаты в доктора.
Мы откроем нашим чадам
Правду, им не всё равно,
Мы скажем - удивительное рядом.
Но оно запрещено.

Вон дантист-надомник Рудик,
У него приёмник "Грюндик",
Он его ночами крутит,
Ловит контра ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам
И подвинулся рассудком,
К нам попал в волненье жутком
И с номерочком на ноге.

Он прибежал взволнован крайне
И сообщеньем нас потряс,
Будто наш научный лайнер
В треугольнике погряз.
Сгинул, топливо истратив,
Прям распался на куски,
И двух безумных наших братьев
Подобрали рыбаки.

Те, кто выжил в катаклизме,
Пребывают в пессимизме,
Их вчера в стеклянной призме
К нам в больницу привезли.
И один из них, механик,
Рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник
Незакрытый пуп Земли.

Что там было, как ты спасся,
Каждый лез и приставал,
Но механик только трясся
И чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился, как ёж,
Он над нами издевался,
Ну, сумасшедший, что возьмёшь.

......................
Пусть безумная идея,
Не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача.
С уваженьем, дата подпись,
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в "Спортлото".
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 23:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вы тут хихикаете, а есть индивидумы, которые верят в битку 300к. Сегодня перечитывал TradingView, вот что встретилось:

На графике 365 мувинг. История показывала пробитие в прошлом, и задержались мы под этой скользящей около 430 дней.
Совпадение: Мувинг пробит в 50-60% от прошлого максимального хая.
Если нас ждет что-то подобное, то начало времени бычков в августе 2019, именно там истекут эти тяжелые времена.
А пока отличное время для покупок, еще целых 200 дней. Прекрасная возможность.
9 часов назад
Комментарий: да. Флет я нарисовал рандомно. Суть одна - 200 дней флета, с выносами в обе стороны. Затем бычий рынок, около 500 дней "3 шага вперед, 2 шага назад", после мощный рост - 90 дней - время продаж.
Сейчас - время покупок. Долгосрок - 700 дней. Помним об этом. И помним о рисках.
9 часов назад
Комментарий: пробитие хая в 20 тысяч ожидаю в декабре 2020. А новый хай в районе 300 000 (1600% рост от прошлого максимума) за один биточек осень 2021 (сентябрь, октябрь)
:shock:
Vitaka
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