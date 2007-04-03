Додано: Пон 21 січ, 2019 22:42

Навеяло.Это в принципе-о всем крипторынкеДорогая передача,Во субботу, чуть не плача,Вся Канатчикова дачаК телевизору рвалась.Вместо чтоб поесть, помыться,Уколоться и забыться,Вся безумная больницаУ экрана собралась.Говорил, ломая руки,Краснобай и баламутПро бессилие наукиПеред тайною Бермуд.Все мозги разбил на части,Все извилины заплёл,И канатчиковы властиКолют нам второй укол.Уважаемый редактор,Может лучше про реактор,Про любимый лунный трактор,Ведь нельзя же год подрядТо тарелками пугают,Дескать, подлые, летают,То у вас собаки лают,То руины говорят.Мы кое в чём поднаторели,Мы тарелки бьём весь год,Мы на них собаку съели,Если повар нам не врёт.А медикаментов грудыВ унитаз, кто не дурак,Вот это жизнь и вдруг Бермуды,Вот те раз, нельзя же так.Мы не сделали скандала,Нам вождя недоставало,Настоящих буйных мало,Вот и нету вожаков.Но на происки и бредниСети есть у нас и бредни,Не испортят нам обедниЗлые происки врагов.Это их худые чертиМутят воду во пруду,Это все придумал ЧерчилльВ восемнадцатом году.Мы про взрывы, про пожарыСочиняли ноту ТАСС,Но примчались санитарыИ зафиксировали нас.Тех, кто был особо боек,Прикрутили к спинкам коек,Бился в пене параноик,Как ведьмак на шабаше.Развяжите полотенце,Иноверы, изуверцы,Нам бермуторно на сердцеИ бермутно на душе.Сорок душ посменно воют,Раскалились добела,Во как сильно беспокоятТреугольные дела.Все почти с ума свихнулись,Даже кто безумен был,И тогда главврач МаргулисТелевизор запретил.Вон он, змей, в окне маячит,За спиною штепсель прячет,Подал знак кому-то, значит,Фельдшер вырвет провода.И что ж, нам осталось уколотьсяИ упасть на дно колодца,И там пропасть на дне колодца,Как в Бермудах навсегда.Ну а завтра, спросят дети,Навещая нас с утра,Папы, что сказали этиКандидаты в доктора.Мы откроем нашим чадамПравду, им не всё равно,Мы скажем - удивительное рядом.Но оно запрещено.Вон дантист-надомник Рудик,У него приёмник "Грюндик",Он его ночами крутит,Ловит контра ФРГ.Он там был купцом по шмуткамИ подвинулся рассудком,К нам попал в волненье жуткомИ с номерочком на ноге.Он прибежал взволнован крайнеИ сообщеньем нас потряс,Будто наш научный лайнерВ треугольнике погряз.Сгинул, топливо истратив,Прям распался на куски,И двух безумных наших братьевПодобрали рыбаки.Те, кто выжил в катаклизме,Пребывают в пессимизме,Их вчера в стеклянной призмеК нам в больницу привезли.И один из них, механик,Рассказал, сбежав от нянек,Что Бермудский многогранникНезакрытый пуп Земли.Что там было, как ты спасся,Каждый лез и приставал,Но механик только тряссяИ чинарики стрелял.Он то плакал, то смеялся,То щетинился, как ёж,Он над нами издевался,Ну, сумасшедший, что возьмёшь.......................Пусть безумная идея,Не рубайте сгоряча,Вызывайте нас скорееЧерез гада главврача.С уваженьем, дата подпись,Отвечайте нам, а тоЕсли вы не отзовётесь,Мы напишем в "Спортлото".