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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:38
gudvin-63-63 написав:Аlександр
имхо - крипно/биткоин развод лохов на бабки ,,, мну прав ?
Отнюдь!
Практически ничем не отличается от злата и серебра по $2000 и $50 соответственно, да самой обычной киевской недвиги от $140 000 в 2008-м году.
Кстати, установлена личность хомяка, ордер которого вызвал лавинообразный обвал биткоина. Но благодаря свече (на 01:50 минуте), ему все же удалось удрать со своим добром на высоту $3200.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 17:56
Vitaka написав:
Зебра, как на БФ посмотреть текущее количество открытых лонгов и шортов?
На трейдингвью в строке набери BTC и в выпавшем списке выбери БФ лонг и шорт...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:08
Vitl написав: Vitaka написав:
Зебра, как на БФ посмотреть текущее количество открытых лонгов и шортов?
На трейдингвью в строке набери BTC и в выпавшем списке выбери БФ лонг и шорт...
Спасибо, там я нашел. На БФ рылся, не нашел. Я так понял там его нет?
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