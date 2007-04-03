gudvin-63-63 написав:Аlександр имхо - крипно/биткоин развод лохов на бабки ,,, мну прав ?
Отнюдь! Практически ничем не отличается от злата и серебра по $2000 и $50 соответственно, да самой обычной киевской недвиги от $140 000 в 2008-м году. Кстати, установлена личность хомяка, ордер которого вызвал лавинообразный обвал биткоина. Но благодаря свече (на 01:50 минуте), ему все же удалось удрать со своим добром на высоту $3200.
gudvin-63-63 написав:Аlександр имхо - крипно/биткоин развод лохов на бабки ,,, мну прав ?
Отнюдь! Практически ничем не отличается от злата и серебра по $2000 и $50 соответственно, да самой обычной киевской недвиги от $140 000 в 2008-м году. Кстати, установлена личность хомяка, ордер которого вызвал лавинообразный обвал биткоина. Но благодаря свече (на 01:50 минуте), ему все же удалось удрать со своим добром на высоту $3200.
В случае стоимости недвижимости 0, то в ней можно жить. Биткоином со стоимостью 0 даже нельзя подтереться.