Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:38
gudvin-63-63 написав: Аlександр
имхо - крипно/биткоин развод лохов на бабки ,,, мну прав ?
Отнюдь!
Практически ничем не отличается от злата и серебра по $2000 и $50 соответственно, да самой обычной киевской недвиги от $140 000 в 2008-м году.
Кстати, установлена личность хомяка, ордер которого вызвал лавинообразный обвал биткоина. Но благодаря свече (на 01:50 минуте), ему все же удалось удрать со своим добром на высоту $3200.
Аlександр
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Додано: Вів 22 січ, 2019 17:56
Vitaka написав:
Зебра, как на БФ посмотреть текущее количество открытых лонгов и шортов?
На трейдингвью в строке набери BTC и в выпавшем списке выбери БФ лонг и шорт...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:08
Vitl написав: Vitaka написав:
Зебра, как на БФ посмотреть текущее количество открытых лонгов и шортов?
На трейдингвью в строке набери BTC и в выпавшем списке выбери БФ лонг и шорт...
Спасибо, там я нашел. На БФ рылся, не нашел. Я так понял там его нет?
Vitaka
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Додано: Вів 22 січ, 2019 19:18
Vitaka
Я знаю на битмексе
https://coinfarm.online/
собственно это не хуже для представления.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Додано: Вів 22 січ, 2019 19:22
Vitaka написав: Vitl написав: Vitaka написав:
Зебра, как на БФ посмотреть текущее количество открытых лонгов и шортов?
На трейдингвью в строке набери BTC и в выпавшем списке выбери БФ лонг и шорт...
Спасибо, там я нашел. На БФ рылся, не нашел. Я так понял там его нет?
Это и есть данные с битфинекс.
Zebra
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Додано: Вів 22 січ, 2019 19:29
Аlександр написав: gudvin-63-63 написав: Аlександр
имхо - крипно/биткоин развод лохов на бабки ,,, мну прав ?
Отнюдь!
Практически ничем не отличается от злата и серебра по $2000 и $50 соответственно, да самой обычной киевской недвиги от $140 000 в 2008-м году.
Кстати, установлена личность хомяка, ордер которого вызвал лавинообразный обвал биткоина. Но благодаря свече (на 01:50 минуте), ему все же удалось удрать со своим добром на высоту $3200.
В случае стоимости недвижимости 0, то в ней можно жить. Биткоином со стоимостью 0 даже нельзя подтереться.
Провидец
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Додано: Вів 22 січ, 2019 20:14
Провидец написав:
В случае стоимости недвижимости 0, то в ней можно жить. Биткоином со стоимостью 0 даже нельзя подтереться.
Зато им можно будет купить ту самую недвигу, стоимостью 0. Это примерно, как колонисты скупали у индейцев недвигу примерно с Манхэттен за "биткоины" тех времен.
Аlександр
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Провидец
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Додано: Сер 23 січ, 2019 10:46
Zebra написав: Аlександр написав: Провидец написав:
В случае стоимости недвижимости 0, то в ней можно жить. Биткоином со стоимостью 0 даже нельзя подтереться.
Зато им можно будет купить ту самую недвигу, стоимостью 0. Это примерно, как колонисты скупали у индейцев недвигу примерно с Манхэттен за "биткоины" тех времен.
Тут как раз индейцами выступают хомячки, которым напарили бусы
Нет сегодня главная темка для украинцев - это не крипта и не недвига. Это ОВГЗ для народа!
Крольцманы гарантируют
Так что товарищи - все в Автодор! Pardon все в ОВГЗ
moniks
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