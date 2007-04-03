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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1420142114221423

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 52
1) дно вже було пройдено
6%
3
2) не нижче 3500
6%
3
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
8%
4
5) 2750-2999
8%
4
6) 2500-2749
6%
3
7) 2250-2499
4%
2
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
62%
32
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:38

  gudvin-63-63 написав:Аlександр имхо - крипно/биткоин развод лохов на бабки ,,, мну прав ?

Отнюдь!
Практически ничем не отличается от злата и серебра по $2000 и $50 соответственно, да самой обычной киевской недвиги от $140 000 в 2008-м году.
Кстати, установлена личность хомяка, ордер которого вызвал лавинообразный обвал биткоина. Но благодаря свече (на 01:50 минуте), ему все же удалось удрать со своим добром на высоту $3200.

Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:56

  Vitaka написав:Зебра, как на БФ посмотреть текущее количество открытых лонгов и шортов?

На трейдингвью в строке набери BTC и в выпавшем списке выбери БФ лонг и шорт...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:08

  Vitl написав:
  Vitaka написав:Зебра, как на БФ посмотреть текущее количество открытых лонгов и шортов?

На трейдингвью в строке набери BTC и в выпавшем списке выбери БФ лонг и шорт...


Спасибо, там я нашел. На БФ рылся, не нашел. Я так понял там его нет?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:18

Vitaka

Я знаю на битмексе
https://coinfarm.online/собственно это не хуже для представления.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:22

  Vitaka написав:
  Vitl написав:
  Vitaka написав:Зебра, как на БФ посмотреть текущее количество открытых лонгов и шортов?

На трейдингвью в строке набери BTC и в выпавшем списке выбери БФ лонг и шорт...


Спасибо, там я нашел. На БФ рылся, не нашел. Я так понял там его нет?

Это и есть данные с битфинекс.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Аlександр написав:
  gudvin-63-63 написав:Аlександр имхо - крипно/биткоин развод лохов на бабки ,,, мну прав ?

Отнюдь!
Практически ничем не отличается от злата и серебра по $2000 и $50 соответственно, да самой обычной киевской недвиги от $140 000 в 2008-м году.
Кстати, установлена личность хомяка, ордер которого вызвал лавинообразный обвал биткоина. Но благодаря свече (на 01:50 минуте), ему все же удалось удрать со своим добром на высоту $3200.



В случае стоимости недвижимости 0, то в ней можно жить. Биткоином со стоимостью 0 даже нельзя подтереться.
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:14

  Провидец написав:В случае стоимости недвижимости 0, то в ней можно жить. Биткоином со стоимостью 0 даже нельзя подтереться.

Зато им можно будет купить ту самую недвигу, стоимостью 0. Это примерно, как колонисты скупали у индейцев недвигу примерно с Манхэттен за "биткоины" тех времен.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:57

  Аlександр написав:
  Провидец написав:В случае стоимости недвижимости 0, то в ней можно жить. Биткоином со стоимостью 0 даже нельзя подтереться.

Зато им можно будет купить ту самую недвигу, стоимостью 0. Это примерно, как колонисты скупали у индейцев недвигу примерно с Манхэттен за "биткоины" тех времен.

Тут как раз индейцами выступают хомячки, которым напарили бусы :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:48

Криптовалюты , рынок криптовалют

Аlександр написав:
  Провидец написав:В случае стоимости недвижимости 0, то в ней можно жить. Биткоином со стоимостью 0 даже нельзя подтереться.

Зато им можно будет купить ту самую недвигу, стоимостью 0. Это примерно, как колонисты скупали у индейцев недвигу примерно с Манхэттен за "биткоины" тех времен.

Зображення


:-)
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:46

  Zebra написав:
  Аlександр написав:
  Провидец написав:В случае стоимости недвижимости 0, то в ней можно жить. Биткоином со стоимостью 0 даже нельзя подтереться.

Зато им можно будет купить ту самую недвигу, стоимостью 0. Это примерно, как колонисты скупали у индейцев недвигу примерно с Манхэттен за "биткоины" тех времен.

Тут как раз индейцами выступают хомячки, которым напарили бусы :mrgreen:


Нет сегодня главная темка для украинцев - это не крипта и не недвига. Это ОВГЗ для народа! :shock: Крольцманы гарантируют 8) Так что товарищи - все в Автодор! Pardon все в ОВГЗ :mrgreen:
moniks
 
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