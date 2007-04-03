Zebra написав:Тут как раз индейцами выступают хомячки, которым напарили бусы
А в перспективе индейцев оставят еще и без голубиной почты или же SWIFTа
Британская платежная компания MercuryFX поделилась успешными результатами тестирования системы xRapid на базе токена XRP. 4500 долларов были пересланы из Великобритании в Мексику через систему RippleNet. Сэкономлено около 100 долларов и 30 часов времени, которые раньше понадобились бы для перевода средств. Ripple активно создает конкуренцию SWIFT, в этом месяце компания заявила, что сеть RippleNet имеет уже более 200 бизнес-клиентов во всем мире. Интеграция в традиционный финансовый сектор вместе с совершенствованием функционала сети поддерживает курс XPR в условиях текущей кризисной ситуации на рынке.
Криптовалюты могут избавить финансовую систему от необходимости доверять централизованным институтам, сократить бюрократию, создать новые бизнес-модели и существенно повысить эффективность управления, сказано в последнем отчете ООН. Авторы доклада назвали криптовалюту новым рубежом в области цифровых финансов. Положительная оценка от международных организаций и государственных регуляторов способствует восстановлению рынка виртуальных валют.
Ведущая криптовалютная компания США Coinbase сообщила во вторник, что отныне ее профессиональные торговые и кастодиальные платформы доступны институциональным клиентам и инвесторам с крупными объемами из азиатского региона. В частности, пользователям из Азии станет доступна опция пополнения счетов и вывода средств при помощи SWIFT-переводов черезнеамериканские банковские счета. Это может способствовать активизации крупных трейдеров и стимулирует рост рынка благодаря повышению объемов транзакций.
Это все хомячий бред. Была бы технология востребована, на бы уже за 10 лет существования рипла нашла применение повсеместное, а не находилась все это время в стадии тестирования.
Аlександр написав:
Zebra написав:Тут как раз индейцами выступают хомячки, которым напарили бусы
А в перспективе индейцев оставят еще и без голубиной почты или же SWIFTа
Британская платежная компания MercuryFX поделилась успешными результатами тестирования системы xRapid на базе токена XRP. 4500 долларов были пересланы из Великобритании в Мексику через систему RippleNet. Сэкономлено около 100 долларов и 30 часов времени, которые раньше понадобились бы для перевода средств. Ripple активно создает конкуренцию SWIFT, в этом месяце компания заявила, что сеть RippleNet имеет уже более 200 бизнес-клиентов во всем мире. Интеграция в традиционный финансовый сектор вместе с совершенствованием функционала сети поддерживает курс XPR в условиях текущей кризисной ситуации на рынке.
Криптовалюты могут избавить финансовую систему от необходимости доверять централизованным институтам, сократить бюрократию, создать новые бизнес-модели и существенно повысить эффективность управления, сказано в последнем отчете ООН. Авторы доклада назвали криптовалюту новым рубежом в области цифровых финансов. Положительная оценка от международных организаций и государственных регуляторов способствует восстановлению рынка виртуальных валют.
Ведущая криптовалютная компания США Coinbase сообщила во вторник, что отныне ее профессиональные торговые и кастодиальные платформы доступны институциональным клиентам и инвесторам с крупными объемами из азиатского региона. В частности, пользователям из Азии станет доступна опция пополнения счетов и вывода средств при помощи SWIFT-переводов черезнеамериканские банковские счета. Это может способствовать активизации крупных трейдеров и стимулирует рост рынка благодаря повышению объемов транзакций.
Глава фондовой биржи Nasdaq Адена Фридман (Adena Friedman) в сообщении в социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn выразила мнение, что биткоин и криптовалюты являются действительно инновационными и заслуживают стать частью мировой экономики. «Изобретение само по себе является потрясающей демонстрацией гениальности и творчества, и оно заслуживает возможности стать частью будущего нашей экономики. И я могу оспорить мнение о том, что нужны два важнейших аспекта для практического использования и стабилизации криптовалют – государственное управление и регуляторная прозрачность в отношении цифровых активов. Оба аспекта противоречат изначальной идее биткоина как децентрализованной и независимой от государства глобальной валюты», – заявила глава Nasdaq. https://bits.media/glava-nasdaq-bitkoin ... dushchego/