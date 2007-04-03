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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1421142214231424

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 52
1) дно вже було пройдено
6%
3
2) не нижче 3500
6%
3
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
8%
4
5) 2750-2999
8%
4
6) 2500-2749
6%
3
7) 2250-2499
4%
2
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
62%
32
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:34

  Zebra написав:Тут как раз индейцами выступают хомячки, которым напарили бусы :mrgreen:

А в перспективе индейцев оставят еще и без голубиной почты или же SWIFTа :cry:
Британская платежная компания MercuryFX поделилась успешными результатами тестирования системы xRapid на базе токена XRP. 4500 долларов были пересланы из Великобритании в Мексику через систему RippleNet. Сэкономлено около 100 долларов и 30 часов времени, которые раньше понадобились бы для перевода средств. Ripple активно создает конкуренцию SWIFT, в этом месяце компания заявила, что сеть RippleNet имеет уже более 200 бизнес-клиентов во всем мире. Интеграция в традиционный финансовый сектор вместе с совершенствованием функционала сети поддерживает курс XPR в условиях текущей кризисной ситуации на рынке.

Криптовалюты могут избавить финансовую систему от необходимости доверять централизованным институтам, сократить бюрократию, создать новые бизнес-модели и существенно повысить эффективность управления, сказано в последнем отчете ООН. Авторы доклада назвали криптовалюту новым рубежом в области цифровых финансов. Положительная оценка от международных организаций и государственных регуляторов способствует восстановлению рынка виртуальных валют.

Ведущая криптовалютная компания США Coinbase сообщила во вторник, что отныне ее профессиональные торговые и кастодиальные платформы доступны институциональным клиентам и инвесторам с крупными объемами из азиатского региона. В частности, пользователям из Азии станет доступна опция пополнения счетов и вывода средств при помощи SWIFT-переводов через неамериканские банковские счета. Это может способствовать активизации крупных трейдеров и стимулирует рост рынка благодаря повышению объемов транзакций.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:16

Это все хомячий бред. Была бы технология востребована, на бы уже за 10 лет существования рипла нашла применение повсеместное, а не находилась все это время в стадии тестирования.

  Аlександр написав:
  Zebra написав:Тут как раз индейцами выступают хомячки, которым напарили бусы :mrgreen:

А в перспективе индейцев оставят еще и без голубиной почты или же SWIFTа :cry:
Британская платежная компания MercuryFX поделилась успешными результатами тестирования системы xRapid на базе токена XRP. 4500 долларов были пересланы из Великобритании в Мексику через систему RippleNet. Сэкономлено около 100 долларов и 30 часов времени, которые раньше понадобились бы для перевода средств. Ripple активно создает конкуренцию SWIFT, в этом месяце компания заявила, что сеть RippleNet имеет уже более 200 бизнес-клиентов во всем мире. Интеграция в традиционный финансовый сектор вместе с совершенствованием функционала сети поддерживает курс XPR в условиях текущей кризисной ситуации на рынке.

Криптовалюты могут избавить финансовую систему от необходимости доверять централизованным институтам, сократить бюрократию, создать новые бизнес-модели и существенно повысить эффективность управления, сказано в последнем отчете ООН. Авторы доклада назвали криптовалюту новым рубежом в области цифровых финансов. Положительная оценка от международных организаций и государственных регуляторов способствует восстановлению рынка виртуальных валют.

Ведущая криптовалютная компания США Coinbase сообщила во вторник, что отныне ее профессиональные торговые и кастодиальные платформы доступны институциональным клиентам и инвесторам с крупными объемами из азиатского региона. В частности, пользователям из Азии станет доступна опция пополнения счетов и вывода средств при помощи SWIFT-переводов через неамериканские банковские счета. Это может способствовать активизации крупных трейдеров и стимулирует рост рынка благодаря повышению объемов транзакций.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:27

Глава Nasdaq: «крип-ты могут стать глобальной валютой будуще

Глава фондовой биржи Nasdaq Адена Фридман (Adena Friedman) в сообщении в социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn выразила мнение, что биткоин и криптовалюты являются действительно инновационными и заслуживают стать частью мировой экономики.
«Изобретение само по себе является потрясающей демонстрацией гениальности и творчества, и оно заслуживает возможности стать частью будущего нашей экономики. И я могу оспорить мнение о том, что нужны два важнейших аспекта для практического использования и стабилизации криптовалют – государственное управление и регуляторная прозрачность в отношении цифровых активов. Оба аспекта противоречат изначальной идее биткоина как децентрализованной и независимой от государства глобальной валюты», – заявила глава Nasdaq.
https://bits.media/glava-nasdaq-bitkoin ... dushchego/
moniks
 
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