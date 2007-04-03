Zebra написав:Тут как раз индейцами выступают хомячки, которым напарили бусы
А в перспективе индейцев оставят еще и без голубиной почты или же SWIFTа
Британская платежная компания MercuryFX поделилась успешными результатами тестирования системы xRapid на базе токена XRP. 4500 долларов были пересланы из Великобритании в Мексику через систему RippleNet. Сэкономлено около 100 долларов и 30 часов времени, которые раньше понадобились бы для перевода средств. Ripple активно создает конкуренцию SWIFT, в этом месяце компания заявила, что сеть RippleNet имеет уже более 200 бизнес-клиентов во всем мире. Интеграция в традиционный финансовый сектор вместе с совершенствованием функционала сети поддерживает курс XPR в условиях текущей кризисной ситуации на рынке.
Криптовалюты могут избавить финансовую систему от необходимости доверять централизованным институтам, сократить бюрократию, создать новые бизнес-модели и существенно повысить эффективность управления, сказано в последнем отчете ООН. Авторы доклада назвали криптовалюту новым рубежом в области цифровых финансов. Положительная оценка от международных организаций и государственных регуляторов способствует восстановлению рынка виртуальных валют.
Ведущая криптовалютная компания США Coinbase сообщила во вторник, что отныне ее профессиональные торговые и кастодиальные платформы доступны институциональным клиентам и инвесторам с крупными объемами из азиатского региона. В частности, пользователям из Азии станет доступна опция пополнения счетов и вывода средств при помощи SWIFT-переводов черезнеамериканские банковские счета. Это может способствовать активизации крупных трейдеров и стимулирует рост рынка благодаря повышению объемов транзакций.
Это все хомячий бред. Была бы технология востребована, на бы уже за 10 лет существования рипла нашла применение повсеместное, а не находилась все это время в стадии тестирования.
Аlександр написав:
Zebra написав:Тут как раз индейцами выступают хомячки, которым напарили бусы
А в перспективе индейцев оставят еще и без голубиной почты или же SWIFTа
Британская платежная компания MercuryFX поделилась успешными результатами тестирования системы xRapid на базе токена XRP. 4500 долларов были пересланы из Великобритании в Мексику через систему RippleNet. Сэкономлено около 100 долларов и 30 часов времени, которые раньше понадобились бы для перевода средств. Ripple активно создает конкуренцию SWIFT, в этом месяце компания заявила, что сеть RippleNet имеет уже более 200 бизнес-клиентов во всем мире. Интеграция в традиционный финансовый сектор вместе с совершенствованием функционала сети поддерживает курс XPR в условиях текущей кризисной ситуации на рынке.
Криптовалюты могут избавить финансовую систему от необходимости доверять централизованным институтам, сократить бюрократию, создать новые бизнес-модели и существенно повысить эффективность управления, сказано в последнем отчете ООН. Авторы доклада назвали криптовалюту новым рубежом в области цифровых финансов. Положительная оценка от международных организаций и государственных регуляторов способствует восстановлению рынка виртуальных валют.
Ведущая криптовалютная компания США Coinbase сообщила во вторник, что отныне ее профессиональные торговые и кастодиальные платформы доступны институциональным клиентам и инвесторам с крупными объемами из азиатского региона. В частности, пользователям из Азии станет доступна опция пополнения счетов и вывода средств при помощи SWIFT-переводов черезнеамериканские банковские счета. Это может способствовать активизации крупных трейдеров и стимулирует рост рынка благодаря повышению объемов транзакций.
Глава фондовой биржи Nasdaq Адена Фридман (Adena Friedman) в сообщении в социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn выразила мнение, что биткоин и криптовалюты являются действительно инновационными и заслуживают стать частью мировой экономики. «Изобретение само по себе является потрясающей демонстрацией гениальности и творчества, и оно заслуживает возможности стать частью будущего нашей экономики. И я могу оспорить мнение о том, что нужны два важнейших аспекта для практического использования и стабилизации криптовалют – государственное управление и регуляторная прозрачность в отношении цифровых активов. Оба аспекта противоречат изначальной идее биткоина как децентрализованной и независимой от государства глобальной валюты», – заявила глава Nasdaq. https://bits.media/glava-nasdaq-bitkoin ... dushchego/
Криптовалюты не прошли базовые тесты для финуслуг, заявили в Банке Англии Старший советник Банка Англии Хью ван Стенис раскритиковал криптовалюты и заявил, что они не проходят базовые тесты для финансовых услуг, пишет Bloomberg.
"Они не прошли элементарных тестов для финансовых услуг. Они не имеют ценности для хранения, они медленнее аналогов, они не являются хорошим инструментом для обмена", - заявил ван Стенис. Он добавил, что большой проблемой для Банка Англии станет контроль новых участников банковской системы. При этом переход на цифровые технологии и имплементация финтех-решений - в приоритете для финансового регулятора. https://finance.liga.net/cryptoeconomic ... ptovalyuty