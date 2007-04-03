Британская платежная компания MercuryFX поделилась успешными результатами тестирования системы xRapid на базе токена XRP. 4500 долларов были пересланы из Великобритании в Мексику через систему RippleNet. Сэкономлено около 100 долларов и 30 часов времени, которые раньше понадобились бы для перевода средств. Ripple активно создает конкуренцию SWIFT, в этом месяце компания заявила, что сеть RippleNet имеет уже более 200 бизнес-клиентов во всем мире. Интеграция в традиционный финансовый сектор вместе с совершенствованием функционала сети поддерживает курс XPR в условиях текущей кризисной ситуации на рынке.



Криптовалюты могут избавить финансовую систему от необходимости доверять централизованным институтам, сократить бюрократию, создать новые бизнес-модели и существенно повысить эффективность управления, сказано в последнем отчете ООН. Авторы доклада назвали криптовалюту новым рубежом в области цифровых финансов. Положительная оценка от международных организаций и государственных регуляторов способствует восстановлению рынка виртуальных валют.



Ведущая криптовалютная компания США Coinbase сообщила во вторник, что отныне ее профессиональные торговые и кастодиальные платформы доступны институциональным клиентам и инвесторам с крупными объемами из азиатского региона. В частности, пользователям из Азии станет доступна опция пополнения счетов и вывода средств при помощи SWIFT-переводов через неамериканские банковские счета. Это может способствовать активизации крупных трейдеров и стимулирует рост рынка благодаря повышению объемов транзакций.