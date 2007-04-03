Додано: Чет 24 січ, 2019 19:02

Vitaka написав: Vitl, я привел пример (первый попавшийся на глаза) в противовес хвалебным одам. А там, как на самом деле будет - время покажет. Займёт крипта свою нишу в реальном секторе - честь и хвала. А пока что будем пользовать как пользовали , я привел пример (первый попавшийся на глаза) в противовес хвалебным одам. А там, как на самом деле будет - время покажет. Займёт крипта свою нишу в реальном секторе - честь и хвала. А пока что будем пользовать как пользовали

Так она уже и заняла малую нишу.А противовес на 90+% от банкиров.Я редко встречал от кого то ещё.Ну кроме просто фом неверующих.А хвалебное уже закончилось, большинство поняло то о чём я год назад писал - крипта это спекулятивный инструмент и не нужно его нигде применять.Был момент когда я упоминал смартконтракты, но это было больше о самих смартконтрактах нежели крипте.Было бы здорово построить взаимоотношения сторон на смартконтрактах, т к люди это Г, которое постоянно что то хочет намутить, наипать ,изменить, не выполнить.На базе крипты они были бы или чего ещё мне без разницы.