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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1421142214231424

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 52
1) дно вже було пройдено
6%
3
2) не нижче 3500
6%
3
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
8%
4
5) 2750-2999
8%
4
6) 2500-2749
6%
3
7) 2250-2499
4%
2
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
62%
32
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:34

  Zebra написав:Тут как раз индейцами выступают хомячки, которым напарили бусы :mrgreen:

А в перспективе индейцев оставят еще и без голубиной почты или же SWIFTа :cry:
Британская платежная компания MercuryFX поделилась успешными результатами тестирования системы xRapid на базе токена XRP. 4500 долларов были пересланы из Великобритании в Мексику через систему RippleNet. Сэкономлено около 100 долларов и 30 часов времени, которые раньше понадобились бы для перевода средств. Ripple активно создает конкуренцию SWIFT, в этом месяце компания заявила, что сеть RippleNet имеет уже более 200 бизнес-клиентов во всем мире. Интеграция в традиционный финансовый сектор вместе с совершенствованием функционала сети поддерживает курс XPR в условиях текущей кризисной ситуации на рынке.

Криптовалюты могут избавить финансовую систему от необходимости доверять централизованным институтам, сократить бюрократию, создать новые бизнес-модели и существенно повысить эффективность управления, сказано в последнем отчете ООН. Авторы доклада назвали криптовалюту новым рубежом в области цифровых финансов. Положительная оценка от международных организаций и государственных регуляторов способствует восстановлению рынка виртуальных валют.

Ведущая криптовалютная компания США Coinbase сообщила во вторник, что отныне ее профессиональные торговые и кастодиальные платформы доступны институциональным клиентам и инвесторам с крупными объемами из азиатского региона. В частности, пользователям из Азии станет доступна опция пополнения счетов и вывода средств при помощи SWIFT-переводов через неамериканские банковские счета. Это может способствовать активизации крупных трейдеров и стимулирует рост рынка благодаря повышению объемов транзакций.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:16

Это все хомячий бред. Была бы технология востребована, на бы уже за 10 лет существования рипла нашла применение повсеместное, а не находилась все это время в стадии тестирования.

  Аlександр написав:
  Zebra написав:Тут как раз индейцами выступают хомячки, которым напарили бусы :mrgreen:

А в перспективе индейцев оставят еще и без голубиной почты или же SWIFTа :cry:
Британская платежная компания MercuryFX поделилась успешными результатами тестирования системы xRapid на базе токена XRP. 4500 долларов были пересланы из Великобритании в Мексику через систему RippleNet. Сэкономлено около 100 долларов и 30 часов времени, которые раньше понадобились бы для перевода средств. Ripple активно создает конкуренцию SWIFT, в этом месяце компания заявила, что сеть RippleNet имеет уже более 200 бизнес-клиентов во всем мире. Интеграция в традиционный финансовый сектор вместе с совершенствованием функционала сети поддерживает курс XPR в условиях текущей кризисной ситуации на рынке.

Криптовалюты могут избавить финансовую систему от необходимости доверять централизованным институтам, сократить бюрократию, создать новые бизнес-модели и существенно повысить эффективность управления, сказано в последнем отчете ООН. Авторы доклада назвали криптовалюту новым рубежом в области цифровых финансов. Положительная оценка от международных организаций и государственных регуляторов способствует восстановлению рынка виртуальных валют.

Ведущая криптовалютная компания США Coinbase сообщила во вторник, что отныне ее профессиональные торговые и кастодиальные платформы доступны институциональным клиентам и инвесторам с крупными объемами из азиатского региона. В частности, пользователям из Азии станет доступна опция пополнения счетов и вывода средств при помощи SWIFT-переводов через неамериканские банковские счета. Это может способствовать активизации крупных трейдеров и стимулирует рост рынка благодаря повышению объемов транзакций.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:27

Глава Nasdaq: «крип-ты могут стать глобальной валютой будуще

Глава фондовой биржи Nasdaq Адена Фридман (Adena Friedman) в сообщении в социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn выразила мнение, что биткоин и криптовалюты являются действительно инновационными и заслуживают стать частью мировой экономики.
«Изобретение само по себе является потрясающей демонстрацией гениальности и творчества, и оно заслуживает возможности стать частью будущего нашей экономики. И я могу оспорить мнение о том, что нужны два важнейших аспекта для практического использования и стабилизации криптовалют – государственное управление и регуляторная прозрачность в отношении цифровых активов. Оба аспекта противоречат изначальной идее биткоина как децентрализованной и независимой от государства глобальной валюты», – заявила глава Nasdaq.
https://bits.media/glava-nasdaq-bitkoin ... dushchego/
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:16

В Банке Англии раскритиковали криптовалюты

Криптовалюты не прошли базовые тесты для финуслуг, заявили в Банке Англии
Старший советник Банка Англии Хью ван Стенис раскритиковал криптовалюты и заявил, что они не проходят базовые тесты для финансовых услуг, пишет Bloomberg.

"Они не прошли элементарных тестов для финансовых услуг. Они не имеют ценности для хранения, они медленнее аналогов, они не являются хорошим инструментом для обмена", - заявил ван Стенис.
Он добавил, что большой проблемой для Банка Англии станет контроль новых участников банковской системы. При этом переход на цифровые технологии и имплементация финтех-решений - в приоритете для финансового регулятора.
https://finance.liga.net/cryptoeconomic ... ptovalyuty
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:50

  Vitaka написав:Криптовалюты не прошли базовые тесты для финуслуг, заявили в Банке Англии
Старший советник Банка Англии Хью ван Стенис раскритиковал криптовалюты и заявил, что они не проходят базовые тесты для финансовых услуг, пишет Bloomberg.

"Они не прошли элементарных тестов для финансовых услуг. Они не имеют ценности для хранения, они медленнее аналогов, они не являются хорошим инструментом для обмена", - заявил ван Стенис.
Он добавил, что большой проблемой для Банка Англии станет контроль новых участников банковской системы. При этом переход на цифровые технологии и имплементация финтех-решений - в приоритете для финансового регулятора.
https://finance.liga.net/cryptoeconomic ... ptovalyuty


Криптовалюты критикуют те, кто занят в другой сфере.В первую(нулевую) очередь это банки(банкиры), т к для них это реальная угроза, ну хотя бы в перспективе.И не полностью, но часть пирога откусит явно.И во вторую очередь это инвесторы в др инструменты.Т к эти др инструменты зачастую менее волатильны, то их душит жаба :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:33

Швейцарский банк разрешит операции в криптовалюте

Частный швейцарский банк Falcon предоставил своим клиентам возможность осуществлять переводы и хранить виртуальные валюты.Как сообщает финучреждение, у индивидуальных и институциональных клиентов банка появилась возможность совершать переводы и получать средства в криптовалюте.
Кроме того, банк Falcon добавил функционал, позволяющий выводить виртуальные деньги в фиатные. Индивидуальные и институциональные клиенты банка смогут переводить и получать поддерживаемые криптовалюты с помощью отдельных кошельков, а также конвертировать цифровые валюты в фиатные.
https://www.falconpb.com/en/blockchain-solutions
https://finclub.net/news/shvejtsarskij- ... lyute.html
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 14:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Vitl, я привел пример (первый попавшийся на глаза) в противовес хвалебным одам. А там, как на самом деле будет - время покажет. Займёт крипта свою нишу в реальном секторе - честь и хвала. А пока что будем пользовать как пользовали :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:02

  Vitaka написав:Vitl, я привел пример (первый попавшийся на глаза) в противовес хвалебным одам. А там, как на самом деле будет - время покажет. Займёт крипта свою нишу в реальном секторе - честь и хвала. А пока что будем пользовать как пользовали :)

Так она уже и заняла малую нишу.А противовес на 90+% от банкиров.Я редко встречал от кого то ещё.Ну кроме просто фом неверующих.А хвалебное уже закончилось, большинство поняло то о чём я год назад писал - крипта это спекулятивный инструмент и не нужно его нигде применять.Был момент когда я упоминал смартконтракты, но это было больше о самих смартконтрактах нежели крипте.Было бы здорово построить взаимоотношения сторон на смартконтрактах, т к люди это Г, которое постоянно что то хочет намутить, наипать ,изменить, не выполнить.На базе крипты они были бы или чего ещё мне без разницы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А Эфир потихоньку дампят
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:20

  Vitaka написав:А Эфир потихоньку дампят

Он повторяет график биткоина только со своими поддержками и сопротивлениями, в рез чего в нек местах быстрее или растёт или падает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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