Додано: Нед 27 січ, 2019 11:37

Зебра

Когда все разочаровались, надо точно будет от 2000 брать, потом будут уже на росте догонять брать и по 3000 и по 4000



Я тебе уже писал по поводу того. что сейчас из каждого утюга кричат и рисуют рост до 4500-4900-5000-5200-5500 кто на сколько силён и потом обвал до 1700-1900-2000-2400-2700-3000 тоже кто на сколько силён.А не смущает что все всё знают всё так просто.Самое интересное что масса аналитегов сидит и ждёт эти 5000 и никому не говорят, что это для слива того что они уже накупили, чтобы перезакупиться.А потом они хором рассказывают что будет 30-50-200 кто на сколько силён.А не пофиг ли при 30-50-200 по чём взять 2000 или 3600 да ещё и с горизонтом в годик-два.Вывод здесь самый простой - никто точно не знает и близко как всё будет, одни фантазии и хотелки.

ПС тебе как любителю аналогии с 2014 советую посмотреть на тот фрактал и увидишь, что вероятно и дно то пройдено и падение может быть уже на 3300-3400 всего то.Т о ещё раз - вариантов масса и какой из них правильный только время покажет.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.