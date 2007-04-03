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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1422142314241425

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 55
1) дно вже було пройдено
5%
3
2) не нижче 3500
5%
3
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
9%
5
5) 2750-2999
7%
4
6) 2500-2749
5%
3
7) 2250-2499
4%
2
8) 2000-2249
2%
1
9) нижче 2000
60%
33
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 11:37

Зебра
Когда все разочаровались, надо точно будет от 2000 брать, потом будут уже на росте догонять брать и по 3000 и по 4000

Я тебе уже писал по поводу того. что сейчас из каждого утюга кричат и рисуют рост до 4500-4900-5000-5200-5500 кто на сколько силён и потом обвал до 1700-1900-2000-2400-2700-3000 тоже кто на сколько силён.А не смущает что все всё знают всё так просто.Самое интересное что масса аналитегов сидит и ждёт эти 5000 и никому не говорят, что это для слива того что они уже накупили, чтобы перезакупиться.А потом они хором рассказывают что будет 30-50-200 кто на сколько силён.А не пофиг ли при 30-50-200 по чём взять 2000 или 3600 да ещё и с горизонтом в годик-два.Вывод здесь самый простой - никто точно не знает и близко как всё будет, одни фантазии и хотелки.
ПС тебе как любителю аналогии с 2014 советую посмотреть на тот фрактал и увидишь, что вероятно и дно то пройдено и падение может быть уже на 3300-3400 всего то.Т о ещё раз - вариантов масса и какой из них правильный только время покажет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Vitl, дно ещё не пройдено. Мало времени прошло. Стадия отчаяния закончится на 10х кратном падении битка, ИМХО.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 17:50

Что то сегодня Биткоин на месте,а все остальное продолжает сунуться вниз....без драйверов и новостей.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 17:57

  Zebra написав:Vitl, дно ещё не пройдено. Мало времени прошло. Стадия отчаяния закончится на 10х кратном падении битка, ИМХО.

Я тебе который раз говорю, что ни ты ни кто другой этого не знает.Мне поф пройдено оно или нет, но в данном случае может и 20Х падение быть, а могут и развернуть.Этого никто не знает.А ТА в любом случае построит все параметры в любую сторону.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 19:01

  Vitl написав:
  Zebra написав:Vitl, дно ещё не пройдено. Мало времени прошло. Стадия отчаяния закончится на 10х кратном падении битка, ИМХО.

Я тебе который раз говорю, что ни ты ни кто другой этого не знает.Мне поф пройдено оно или нет, но в данном случае может и 20Х падение быть, а могут и развернуть.Этого никто не знает.А ТА в любом случае построит все параметры в любую сторону.

ТА тут не причем. При цене $3600 ежедневно добывается биткоина на $6.5 млн. Это много еще. Догрызается то что есть, новых денег не заносят особо уже.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 20:07

  Zebra написав:
  Vitl написав:
  Zebra написав:Vitl, дно ещё не пройдено. Мало времени прошло. Стадия отчаяния закончится на 10х кратном падении битка, ИМХО.

Я тебе который раз говорю, что ни ты ни кто другой этого не знает.Мне поф пройдено оно или нет, но в данном случае может и 20Х падение быть, а могут и развернуть.Этого никто не знает.А ТА в любом случае построит все параметры в любую сторону.

ТА тут не причем. При цене $3600 ежедневно добывается биткоина на $6.5 млн. Это много еще. Догрызается то что есть, новых денег не заносят особо уже.

6 лямов на дневную поддержку сети такого масштаба уже не так много, хотя и не мало. Сложность вновь пошла вверх после просадки в конце прошлого года. Настрой целевой аудитории уже не такой пессиместический. Конечно, можно ещё подождать, но также можно понемногу набирать позицию.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 20:18

  phantom_systems написав:6 лямов на дневную поддержку сети такого масштаба уже не так много, хотя и не мало. Сложность вновь пошла вверх после просадки в конце прошлого года. Настрой целевой аудитории уже не такой пессиместический. Конечно, можно ещё подождать, но также можно понемногу набирать позицию.

Так новые ж асики Bitmain уже в феврале будет поставлять. Думаю, они их также на свои пулы уже в сеть включают, вот и растет сложность.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Инвесторы частью переходят в золото из крипты- https://www.cnbc.com/2019/01/26/bitcoin ... odity.html
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Расставляю ведерки лесенкой от 2800 до 1800. Ждем-с криптовесны 8)

Эфир по 50 баксов вполне реален.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:39

  Zebra написав:Расставляю ведерки лесенкой от 2800 до 1800. Ждем-с криптовесны 8)

Эфир по 50 баксов вполне реален.

Так по сценарию ж ты хотел сначала на 5, а тут сразу дно обновить.Я не возражаю, как и говорил всё может быть и никто не знает как будет.Посмотрим на твои ведёрки :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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