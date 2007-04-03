Зебра Когда все разочаровались, надо точно будет от 2000 брать, потом будут уже на росте догонять брать и по 3000 и по 4000
Я тебе уже писал по поводу того. что сейчас из каждого утюга кричат и рисуют рост до 4500-4900-5000-5200-5500 кто на сколько силён и потом обвал до 1700-1900-2000-2400-2700-3000 тоже кто на сколько силён.А не смущает что все всё знают всё так просто.Самое интересное что масса аналитегов сидит и ждёт эти 5000 и никому не говорят, что это для слива того что они уже накупили, чтобы перезакупиться.А потом они хором рассказывают что будет 30-50-200 кто на сколько силён.А не пофиг ли при 30-50-200 по чём взять 2000 или 3600 да ещё и с горизонтом в годик-два.Вывод здесь самый простой - никто точно не знает и близко как всё будет, одни фантазии и хотелки. ПС тебе как любителю аналогии с 2014 советую посмотреть на тот фрактал и увидишь, что вероятно и дно то пройдено и падение может быть уже на 3300-3400 всего то.Т о ещё раз - вариантов масса и какой из них правильный только время покажет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Zebra написав:Vitl, дно ещё не пройдено. Мало времени прошло. Стадия отчаяния закончится на 10х кратном падении битка, ИМХО.
Я тебе который раз говорю, что ни ты ни кто другой этого не знает.Мне поф пройдено оно или нет, но в данном случае может и 20Х падение быть, а могут и развернуть.Этого никто не знает.А ТА в любом случае построит все параметры в любую сторону.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Zebra написав:Vitl, дно ещё не пройдено. Мало времени прошло. Стадия отчаяния закончится на 10х кратном падении битка, ИМХО.
Я тебе который раз говорю, что ни ты ни кто другой этого не знает.Мне поф пройдено оно или нет, но в данном случае может и 20Х падение быть, а могут и развернуть.Этого никто не знает.А ТА в любом случае построит все параметры в любую сторону.
ТА тут не причем. При цене $3600 ежедневно добывается биткоина на $6.5 млн. Это много еще. Догрызается то что есть, новых денег не заносят особо уже.
Zebra написав:Vitl, дно ещё не пройдено. Мало времени прошло. Стадия отчаяния закончится на 10х кратном падении битка, ИМХО.
Я тебе который раз говорю, что ни ты ни кто другой этого не знает.Мне поф пройдено оно или нет, но в данном случае может и 20Х падение быть, а могут и развернуть.Этого никто не знает.А ТА в любом случае построит все параметры в любую сторону.
ТА тут не причем. При цене $3600 ежедневно добывается биткоина на $6.5 млн. Это много еще. Догрызается то что есть, новых денег не заносят особо уже.
6 лямов на дневную поддержку сети такого масштаба уже не так много, хотя и не мало. Сложность вновь пошла вверх после просадки в конце прошлого года. Настрой целевой аудитории уже не такой пессиместический. Конечно, можно ещё подождать, но также можно понемногу набирать позицию.
phantom_systems написав:6 лямов на дневную поддержку сети такого масштаба уже не так много, хотя и не мало. Сложность вновь пошла вверх после просадки в конце прошлого года. Настрой целевой аудитории уже не такой пессиместический. Конечно, можно ещё подождать, но также можно понемногу набирать позицию.
Так новые ж асики Bitmain уже в феврале будет поставлять. Думаю, они их также на свои пулы уже в сеть включают, вот и растет сложность.