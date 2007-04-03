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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1423142414251426

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 57
1) дно вже було пройдено
5%
3
2) не нижче 3500
5%
3
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
11%
6
5) 2750-2999
9%
5
6) 2500-2749
5%
3
7) 2250-2499
4%
2
8) 2000-2249
2%
1
9) нижче 2000
58%
33
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:16

  Vitl написав:
  Zebra написав:Расставляю ведерки лесенкой от 2800 до 1800. Ждем-с криптовесны 8)

Эфир по 50 баксов вполне реален.

Так по сценарию ж ты хотел сначала на 5, а тут сразу дно обновить.Я не возражаю, как и говорил всё может быть и никто не знает как будет.Посмотрим на твои ведёрки :)

Вообще то про 5000 речь в долгосроке после халвинга на 2020-2021 года. О 5000 в этом году что уже нужно забыть.
Сначала надо набрать позицию, а уже потом после 2020 года пойдем на 5000 последний раз, дальше биток устареет технологически окончательно и придумают что то новое, миллионы лохов останутся с акциями new-МММ.
Классика жанра.
Эфир вообще под плинтус рухнет, кроме как в масштабах ICO-скамов, он оказался бесполезен.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мне бы хотелось увидеть биткоин кэш по 30 долларов, вот тогда можно пару монеток под подушку на долгосрок положить.
mishavoinn4
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:50

mishavoinn4 А чем ваш биткоин кэш лучше других? Такой же скам , как и сотни других.
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Интересует ситуация с Грином, Будет памп или всё? Я сегодня немножко купил.Жду хотя бы по 8-10 слить.
Nikita1000
 
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