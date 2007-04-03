Додано: Пон 28 січ, 2019 20:16

Vitl написав: Zebra написав: Расставляю ведерки лесенкой от 2800 до 1800. Ждем-с криптовесны



Эфир по 50 баксов вполне реален. Расставляю ведерки лесенкой от 2800 до 1800. Ждем-с криптовесныЭфир по 50 баксов вполне реален.

Так по сценарию ж ты хотел сначала на 5, а тут сразу дно обновить.Я не возражаю, как и говорил всё может быть и никто не знает как будет.Посмотрим на твои ведёрки Так по сценарию ж ты хотел сначала на 5, а тут сразу дно обновить.Я не возражаю, как и говорил всё может быть и никто не знает как будет.Посмотрим на твои ведёрки

Вообще то про 5000 речь в долгосроке после халвинга на 2020-2021 года. О 5000 в этом году что уже нужно забыть.Сначала надо набрать позицию, а уже потом после 2020 года пойдем на 5000 последний раз, дальше биток устареет технологически окончательно и придумают что то новое, миллионы лохов останутся с акциями new-МММ.Классика жанра.Эфир вообще под плинтус рухнет, кроме как в масштабах ICO-скамов, он оказался бесполезен.