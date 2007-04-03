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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:16
Vitl написав: Zebra написав:
Расставляю ведерки лесенкой от 2800 до 1800. Ждем-с криптовесны
Эфир по 50 баксов вполне реален.
Так по сценарию ж ты хотел сначала на 5, а тут сразу дно обновить.Я не возражаю, как и говорил всё может быть и никто не знает как будет.Посмотрим на твои ведёрки
Вообще то про 5000 речь в долгосроке после халвинга на 2020-2021 года. О 5000 в этом году что уже нужно забыть.
Сначала надо набрать позицию, а уже потом после 2020 года пойдем на 5000 последний раз, дальше биток устареет технологически окончательно и придумают что то новое, миллионы лохов останутся с акциями new-МММ.
Классика жанра.
Эфир вообще под плинтус рухнет, кроме как в масштабах ICO-скамов, он оказался бесполезен.
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Zebra
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:59
Мне бы хотелось увидеть биткоин кэш по 30 долларов, вот тогда можно пару монеток под подушку на долгосрок положить.
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mishavoinn4
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:50
mishavoinn4 А чем ваш биткоин кэш лучше других? Такой же скам , как и сотни других.
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Nikita1000
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:02
Интересует ситуация с Грином, Будет памп или всё? Я сегодня немножко купил.Жду хотя бы по 8-10 слить.
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Nikita1000
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Додано: Чет 31 січ, 2019 21:25
Zebra написав: Vitaka написав: Nikita1000 написав:mishavoinn4
А чем ваш биткоин кэш лучше других? Такой же скам , как и сотни других.
А посмотрите как кеша себя вёл - и поймёте
Всмысле вел? Был деньгами при производстве каких то товаров или услуг, которые приносили пользу обществу, или только как фишки в казино себя вел?
Нее... В смысле как кеша чудил вверх-вниз
Можно было чудно выиграть (или проиграть).
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Vitaka
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Додано: Нед 03 лют, 2019 22:38
airmax78 написав:
Искаааааатель! Искаааааатель! Ау! Конец года близко. Курс 3000 за биток еще ближе. Придется вам создавать новую ветку: "Рынок криптовалют, криптовалюты". Здесь отписываться будет уже западло.
Я уже понял, Вас надолго оставлять нельзя
3000 так и не увидели,не так ли?
Так что успокойтесь, ради всех святых... "Усе ще буде".
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Искатель
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Додано: Пон 04 лют, 2019 00:03
Искатель написав: airmax78 написав:
Искаааааатель! Искаааааатель! Ау! Конец года близко. Курс 3000 за биток еще ближе. Придется вам создавать новую ветку: "Рынок криптовалют, криптовалюты". Здесь отписываться будет уже западло.
Я уже понял, Вас надолго оставлять нельзя
3000 так и не увидели,не так ли?
Так что успокойтесь, ради всех святых... "Усе ще буде".
3000 и ниже по весне
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Zebra
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Додано: Пон 04 лют, 2019 01:36
Zebra написав: Искатель написав: airmax78 написав:
Искаааааатель! Искаааааатель! Ау! Конец года близко. Курс 3000 за биток еще ближе. Придется вам создавать новую ветку: "Рынок криптовалют, криптовалюты". Здесь отписываться будет уже западло.
Я уже понял, Вас надолго оставлять нельзя
3000 так и не увидели,не так ли?
Так что успокойтесь, ради всех святых... "Усе ще буде".
3000 и ниже по весне
Дык весна уже скоро. А если ниже 3к не будет?
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phantom_systems
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