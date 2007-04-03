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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 лют, 2019 14:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Только пару недель назад про NEM говорили и тут это г.. со Stellar(ом) вошел в пике.В чем дело,кто знает??
Додано: Вів 05 лют, 2019 15:36
Классика, дамп после пробитого в конце ноября треугольника, … покупателей может до 6 центов найдет, для как минимум хорошего отскока.
Life is bull trap
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А NEM покупателей на скольки найдет ?? Идут новости чуть ли не о банкротстве этой криптомонеты??Тоже классический дамп,или печаль??
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