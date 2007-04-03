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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1424142514261427

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 61
1) дно вже було пройдено
5%
3
2) не нижче 3500
5%
3
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
10%
6
5) 2750-2999
8%
5
6) 2500-2749
5%
3
7) 2250-2499
5%
3
8) 2000-2249
2%
1
9) нижче 2000
59%
36
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 14:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Только пару недель назад про NEM говорили и тут это г.. со Stellar(ом) вошел в пике.В чем дело,кто знает??
osafly
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 15:36

  osafly написав:Только пару недель назад про NEM говорили и тут это г.. со Stellar(ом) вошел в пике.В чем дело,кто знает??

Классика, дамп после пробитого в конце ноября треугольника, … покупателей может до 6 центов найдет, для как минимум хорошего отскока.
Life is bull trap
Endeavour
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А NEM покупателей на скольки найдет :-) ?? Идут новости чуть ли не о банкротстве этой криптомонеты??Тоже классический дамп,или печаль??
osafly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 09:38

Дуже класна історія про кошельок-
https://news.finance.ua/ua/news/-/44339 ... iv-dolariv

Хто там ще надіється про біткоїн за 1млн?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:46

  Ethereum написав:Дуже класна історія про кошельок-
https://news.finance.ua/ua/news/-/44339 ... iv-dolariv

Хто там ще надіється про біткоїн за 1млн?

В сравнении с тем сколько п0трохи украли у вкладчиков 200+ в Украине это какие то крохи :evil:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:49

  Zebra написав:Vitl, дно ещё не пройдено. Мало времени прошло. Стадия отчаяния закончится на 10х кратном падении битка, ИМХО.


И кто ещё дополнительно должен отчаятся то :lol:
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:03

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:Vitl, дно ещё не пройдено. Мало времени прошло. Стадия отчаяния закончится на 10х кратном падении битка, ИМХО.


И кто ещё дополнительно должен отчаятся то :lol:

Сатоси Накамото :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:39

  moniks написав:
  Ethereum написав:Дуже класна історія про кошельок-
https://news.finance.ua/ua/news/-/44339 ... iv-dolariv

Хто там ще надіється про біткоїн за 1млн?

В сравнении с тем сколько п0трохи украли у вкладчиков 200+ в Украине это какие то крохи :evil:



Покрали у дурнів ,які не вміли читати що фонд до 200К гарантує. Наприклад в Дельта більшість в плюсі,так як $ віддали по кращому курсі.
Ethereum
 
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