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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1425142614271428

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 62
1) дно вже було пройдено
5%
3
2) не нижче 3500
5%
3
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
11%
7
5) 2750-2999
8%
5
6) 2500-2749
5%
3
7) 2250-2499
5%
3
8) 2000-2249
2%
1
9) нижче 2000
58%
36
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:48

  phantom_systems написав:Оно, может, ещё не пройдено, но слишком глубоко уже не нырнём.

Упав на 15 тыщ от максимумов понятное дело что ниже нуля не уйдет цена - ну подумаешь - упадет как максимум на какие-то еще жалкие 3 тыщи. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что, любители крипты, как оно?
Купили ферму и считали, что мульонерами станете? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не всё так просто малята в этой жизни, не всё так просто. Вас всех развели как детей :twisted:
Выиграли производители и диллеры видеокарт. 99,9999% майнеров проиграли.
Вам МММ было мало, не слышали про таке. Так биткоин это аля МММ по японски. А они киданут вас на бабки не подетски ещё не раз.

Выигрывают единицы в таких играх, проигрывают миллионы. Учитесь, пока я живой.

Ничего личного, но из за вас всех цена на приличные видяхи взлетела до небес, и даже сейчас е очень то снижается.
Это вам, любителям крипты (халявы по простому), урок, впрочем вы его и на этот раз не усвоите. Не дано вам это. Жадность вас победила окончательно.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:27

О, ещё один открыватель глаз нарисовался :D Кстати, и в эту зиму газ на отопление не использовал, спс крипте :mrgreen:
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:42

  Yuri_61 написав:Ну что, любители крипты, как оно?
Купили ферму и считали, что мульонерами станете? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не всё так просто малята в этой жизни, не всё так просто. Вас всех развели как детей :twisted:
Выиграли производители и диллеры видеокарт. 99,9999% майнеров проиграли.
Вам МММ было мало, не слышали про таке. Так биткоин это аля МММ по японски. А они киданут вас на бабки не подетски ещё не раз.

Выигрывают единицы в таких играх, проигрывают миллионы. Учитесь, пока я живой.

Ничего личного, но из за вас всех цена на приличные видяхи взлетела до небес, и даже сейчас е очень то снижается.
Это вам, любителям крипты (халявы по простому), урок, впрочем вы его и на этот раз не усвоите. Не дано вам это. Жадность вас победила окончательно.

Кто-то походу хочет новую видюшку, но не может позволить себе этого :mrgreen:
Кстати карточки я отбил, 1 год 2 мес. потребовалось, и то если б не жадность, можно было за 6-7мес. отбить.
Andrew_
 
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