Упав на 15 тыщ от максимумов понятное дело что ниже нуля не уйдет цена - ну подумаешь - упадет как максимум на какие-то еще жалкие 3 тыщи.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:48
Додано: Суб 09 лют, 2019 15:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну что, любители крипты, как оно?
Купили ферму и считали, что мульонерами станете?
Не всё так просто малята в этой жизни, не всё так просто. Вас всех развели как детей
Выиграли производители и диллеры видеокарт. 99,9999% майнеров проиграли.
Вам МММ было мало, не слышали про таке. Так биткоин это аля МММ по японски. А они киданут вас на бабки не подетски ещё не раз.
Выигрывают единицы в таких играх, проигрывают миллионы. Учитесь, пока я живой.
Ничего личного, но из за вас всех цена на приличные видяхи взлетела до небес, и даже сейчас е очень то снижается.
Это вам, любителям крипты (халявы по простому), урок, впрочем вы его и на этот раз не усвоите. Не дано вам это. Жадность вас победила окончательно.
Додано: Суб 09 лют, 2019 19:27
О, ещё один открыватель глаз нарисовался Кстати, и в эту зиму газ на отопление не использовал, спс крипте
Додано: Суб 09 лют, 2019 20:42
Кто-то походу хочет новую видюшку, но не может позволить себе этого
Кстати карточки я отбил, 1 год 2 мес. потребовалось, и то если б не жадность, можно было за 6-7мес. отбить.
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