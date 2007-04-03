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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1425142614271428

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 62
1) дно вже було пройдено
5%
3
2) не нижче 3500
5%
3
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
11%
7
5) 2750-2999
8%
5
6) 2500-2749
5%
3
7) 2250-2499
5%
3
8) 2000-2249
2%
1
9) нижче 2000
58%
36
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:48

  phantom_systems написав:Оно, может, ещё не пройдено, но слишком глубоко уже не нырнём.

Упав на 15 тыщ от максимумов понятное дело что ниже нуля не уйдет цена - ну подумаешь - упадет как максимум на какие-то еще жалкие 3 тыщи. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 15:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что, любители крипты, как оно?
Купили ферму и считали, что мульонерами станете? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не всё так просто малята в этой жизни, не всё так просто. Вас всех развели как детей :twisted:
Выиграли производители и диллеры видеокарт. 99,9999% майнеров проиграли.
Вам МММ было мало, не слышали про таке. Так биткоин это аля МММ по японски. А они киданут вас на бабки не подетски ещё не раз.

Выигрывают единицы в таких играх, проигрывают миллионы. Учитесь, пока я живой.

Ничего личного, но из за вас всех цена на приличные видяхи взлетела до небес, и даже сейчас е очень то снижается.
Это вам, любителям крипты (халявы по простому), урок, впрочем вы его и на этот раз не усвоите. Не дано вам это. Жадность вас победила окончательно.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 19:27

О, ещё один открыватель глаз нарисовался :D Кстати, и в эту зиму газ на отопление не использовал, спс крипте :mrgreen:
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 20:42

  Yuri_61 написав:Ну что, любители крипты, как оно?
Купили ферму и считали, что мульонерами станете? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не всё так просто малята в этой жизни, не всё так просто. Вас всех развели как детей :twisted:
Выиграли производители и диллеры видеокарт. 99,9999% майнеров проиграли.
Вам МММ было мало, не слышали про таке. Так биткоин это аля МММ по японски. А они киданут вас на бабки не подетски ещё не раз.

Выигрывают единицы в таких играх, проигрывают миллионы. Учитесь, пока я живой.

Ничего личного, но из за вас всех цена на приличные видяхи взлетела до небес, и даже сейчас е очень то снижается.
Это вам, любителям крипты (халявы по простому), урок, впрочем вы его и на этот раз не усвоите. Не дано вам это. Жадность вас победила окончательно.

Кто-то походу хочет новую видюшку, но не может позволить себе этого :mrgreen:
Кстати карточки я отбил, 1 год 2 мес. потребовалось, и то если б не жадность, можно было за 6-7мес. отбить.
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 23:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Два крупных пенсионных фонда из США инвестировали в криптовалюту
Несколько институциональных инвесторов, в том числе страховая компания и университетский фонд, приобрели цифровые деньги на $40 млн

Компания Morgan Creek Digital Capital получила первые инвестиции в криптовалюту от государственных пенсионных фондов из США. Организации из округа Фэрфакс, а также страховая компания, университетский и частный фонды вложили в цифровые деньги $40 млн, пишет Bloomberg.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5c62e9889a7947fa9c7d8ac0
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:15

Майк Новограц: в этом году институционалы подтолкнут биткоин

Майк Новограц: в этом году институционалы подтолкнут биткоин к отметке $8000.
Основатель Galaxy Digital Майк Новограц в разговоре с Bloomberg выразил мнение, что в марте этого года начнут запускаться кастодиальные решения для криптовалют, которые проложат путь институциональным деньгам.
https://forklog.com/majk-novograts-v-et ... etke-8000/
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:43

Банк JP Morgan запускает собственную криптовалюту

Крупный американский банк JP Morgan, запускает собственную криптовалюту JPM Coin. Как стало известно, она будет использоваться для проведения мгновенных расчетов между клиентами компании, тестирование нового альткоина начнется через несколько месяцев.

JPM Coin станет первой криптовалютой, выпущенной американским финучреждением. Что, как ожидается, даст ему возможность сразу получить солидную долю рынка. Кроме того, компания обслуживает 80% организаций из списка Fortune 500. Отметим, что в мае прошлого года крупнейший банк Японии Mitsubishi UFJ Financial Group объявил о планах по запуску собственных цифровых денег. Тестирование монеты MUFG Coin должно пройти в 2019 году сразу в нескольких регионах страны. В нем смогут принять участие до 100 тыс. клиентов компании.

Кроме JP Morgan к выпуску криптовалюты готовится и корпорация Mizuho Financial Group. Курс ее альткоина будет привязан к японской иене, новую монету представят в марте. Местные магазины начнут принимать альткоин, а посетители, которые будут оплачивать свои покупки цифровыми деньгами, получат специальные скидки.


https://news.finance.ua/ru/news/-/44399 ... ptovalyutu
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В свете последних новостей. Не можешь подавить - возглавь. Интересно будет поглядеть как выдавливать будут. Скучно не будет - это точно.
HolyTropic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:47

Миллионер из Китая предсказал биткоин по $740 тысяч

Биткоин сумеет вырасти в цене на 21000% от текущего уровня. Такое предположение сделал китайский миллионер и соучредитель майнингового пула Poolin Чжу Фа, пишет 8BTC.

Свой прогноз он озвучил в ответ на заявление криптомиллиардера Джао Донга о том, что сейчас лучшее время для покупки биткоина.
https://forklog.com/millioner-iz-kitaya ... 0-tysyach/
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:52

  airmax78 написав:Да уж... Кажется мы все-таки увидим 3куе до конца года и скажем прощай Искателю. Хотя меня это не сильно радует.


Ну как.. Увидели? :)
Сижу вот, перечитываю ветку за последние несколько месяцев. Занят был, подзабросил ветку. Но ничего нового не увидел. Все те же, все там же...
Искатель
 
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