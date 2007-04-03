Додано: Суб 09 лют, 2019 15:46

Ну что, любители крипты, как оно?Купили ферму и считали, что мульонерами станете?Не всё так просто малята в этой жизни, не всё так просто. Вас всех развели как детейВыиграли производители и диллеры видеокарт. 99,9999% майнеров проиграли.Вам МММ было мало, не слышали про таке. Так биткоин это аля МММ по японски. А они киданут вас на бабки не подетски ещё не раз.Выигрывают единицы в таких играх, проигрывают миллионы. Учитесь, пока я живой.Ничего личного, но из за вас всех цена на приличные видяхи взлетела до небес, и даже сейчас е очень то снижается.Это вам, любителям крипты (халявы по простому), урок, впрочем вы его и на этот раз не усвоите. Не дано вам это. Жадность вас победила окончательно.