Ну что, любители крипты, как оно? Купили ферму и считали, что мульонерами станете? Не всё так просто малята в этой жизни, не всё так просто. Вас всех развели как детей Выиграли производители и диллеры видеокарт. 99,9999% майнеров проиграли. Вам МММ было мало, не слышали про таке. Так биткоин это аля МММ по японски. А они киданут вас на бабки не подетски ещё не раз.
Выигрывают единицы в таких играх, проигрывают миллионы. Учитесь, пока я живой.
Ничего личного, но из за вас всех цена на приличные видяхи взлетела до небес, и даже сейчас е очень то снижается. Это вам, любителям крипты (халявы по простому), урок, впрочем вы его и на этот раз не усвоите. Не дано вам это. Жадность вас победила окончательно.
Yuri_61 написав:Ну что, любители крипты, как оно? Купили ферму и считали, что мульонерами станете? Не всё так просто малята в этой жизни, не всё так просто. Вас всех развели как детей Выиграли производители и диллеры видеокарт. 99,9999% майнеров проиграли. Вам МММ было мало, не слышали про таке. Так биткоин это аля МММ по японски. А они киданут вас на бабки не подетски ещё не раз.
Выигрывают единицы в таких играх, проигрывают миллионы. Учитесь, пока я живой.
Ничего личного, но из за вас всех цена на приличные видяхи взлетела до небес, и даже сейчас е очень то снижается. Это вам, любителям крипты (халявы по простому), урок, впрочем вы его и на этот раз не усвоите. Не дано вам это. Жадность вас победила окончательно.
Кто-то походу хочет новую видюшку, но не может позволить себе этого Кстати карточки я отбил, 1 год 2 мес. потребовалось, и то если б не жадность, можно было за 6-7мес. отбить.
Два крупных пенсионных фонда из США инвестировали в криптовалюту Несколько институциональных инвесторов, в том числе страховая компания и университетский фонд, приобрели цифровые деньги на $40 млн
Компания Morgan Creek Digital Capital получила первые инвестиции в криптовалюту от государственных пенсионных фондов из США. Организации из округа Фэрфакс, а также страховая компания, университетский и частный фонды вложили в цифровые деньги $40 млн, пишет Bloomberg.
Майк Новограц: в этом году институционалы подтолкнут биткоин к отметке $8000. Основатель Galaxy Digital Майк Новограц в разговоре с Bloomberg выразил мнение, что в марте этого года начнут запускаться кастодиальные решения для криптовалют, которые проложат путь институциональным деньгам. https://forklog.com/majk-novograts-v-et ... etke-8000/
Крупный американский банк JP Morgan, запускает собственную криптовалюту JPM Coin. Как стало известно, она будет использоваться для проведения мгновенных расчетов между клиентами компании, тестирование нового альткоина начнется через несколько месяцев.
JPM Coin станет первой криптовалютой, выпущенной американским финучреждением. Что, как ожидается, даст ему возможность сразу получить солидную долю рынка. Кроме того, компания обслуживает 80% организаций из списка Fortune 500. Отметим, что в мае прошлого года крупнейший банк Японии Mitsubishi UFJ Financial Group объявил о планах по запуску собственных цифровых денег. Тестирование монеты MUFG Coin должно пройти в 2019 году сразу в нескольких регионах страны. В нем смогут принять участие до 100 тыс. клиентов компании.
Кроме JP Morgan к выпуску криптовалюты готовится и корпорация Mizuho Financial Group. Курс ее альткоина будет привязан к японской иене, новую монету представят в марте. Местные магазины начнут принимать альткоин, а посетители, которые будут оплачивать свои покупки цифровыми деньгами, получат специальные скидки.