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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1426142714281429

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 62
1) дно вже було пройдено
5%
3
2) не нижче 3500
5%
3
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
11%
7
5) 2750-2999
8%
5
6) 2500-2749
5%
3
7) 2250-2499
5%
3
8) 2000-2249
2%
1
9) нижче 2000
58%
36
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:59

Цифровая валюта от JPMorgan уничтожит Ripple

Стейблкоин JPM Coin от финансового холдинга JPMorgan способен уничтожить компанию Ripple, которая специализируется на трансграничных платежах, уверен редактор BloombergTV Джо Вайзенталь.
https://forklog.com/mnenie-tsifrovaya-v ... it-ripple/
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:06

  Искатель написав:
  airmax78 написав:Да уж... Кажется мы все-таки увидим 3куе до конца года и скажем прощай Искателю. Хотя меня это не сильно радует.


Ну как.. Увидели? :)
Сижу вот, перечитываю ветку за последние несколько месяцев. Занят был, подзабросил ветку. Но ничего нового не увидел. Все те же, все там же...

Я, между прочим, слово держу: не упали до 3К до конца года - на ветке больше не пишу.
airmax78
 
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