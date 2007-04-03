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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:59
Стейблкоин JPM Coin от финансового холдинга JPMorgan способен уничтожить компанию Ripple, которая специализируется на трансграничных платежах, уверен редактор BloombergTV Джо Вайзенталь.https://forklog.com/mnenie-tsifrovaya-v ... it-ripple/
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moniks
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Додано: Суб 16 лют, 2019 12:06
Искатель написав: airmax78 написав:
Да уж... Кажется мы все-таки увидим 3куе до конца года и скажем прощай Искателю. Хотя меня это не сильно радует.
Ну как.. Увидели?
Сижу вот, перечитываю ветку за последние несколько месяцев. Занят был, подзабросил ветку. Но ничего нового не увидел. Все те же, все там же...
Я, между прочим, слово держу: не упали до 3К до конца года - на ветке больше не пишу.
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airmax78
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