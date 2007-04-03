Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:59
Стейблкоин JPM Coin от финансового холдинга JPMorgan способен уничтожить компанию Ripple, которая специализируется на трансграничных платежах, уверен редактор BloombergTV Джо Вайзенталь.
https://forklog.com/mnenie-tsifrovaya-v ... it-ripple/
moniks
Повідомлень: 1080
З нами з: 27.08.14
Подякував: 694 раз.
Подякували: 169 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:06
Искатель написав: airmax78 написав:
Да уж... Кажется мы все-таки увидим 3куе до конца года и скажем прощай Искателю. Хотя меня это не сильно радует.
Ну как.. Увидели?
Сижу вот, перечитываю ветку за последние несколько месяцев. Занят был, подзабросил ветку. Но ничего нового не увидел. Все те же, все там же...
Я, между прочим, слово держу: не упали до 3К до конца года - на ветке больше не пишу.
airmax78
Повідомлень: 28117
З нами з: 25.10.12
Подякував: 718 раз.
Подякували: 3140 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:21
Zebra написав:
В следующем году будет ниже 3000. Ожидаю весной. Но это все не точно, может летом.
Хомки поймут, что нового туземуна не будет и рынок снова начнет сползать.
Прогноз дан 23 декабря. Зафиксировал.
Вернемся к нему 1 сентября (как лето закончится).
Искатель
Повідомлень: 2261
З нами з: 22.02.16
Подякував: 322 раз.
Подякували: 572 раз.
Профіль
Додано: Нед 17 лют, 2019 12:51
Zebra написав: airmax78 написав:
Да, но если все-таки в ближайшие месяц-два биткоин упадет до 3000 - я вернусь.
Весной будет еще ниже.
И этот прогноз зафиксируем
Вернемся к нему 1 апреля.
Искатель
Повідомлень: 2261
З нами з: 22.02.16
Подякував: 322 раз.
Подякували: 572 раз.
Профіль
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:15
Zebra написав:
Весной увидим ниже $3000. Сейчас возможно сформируем "двойное дно" на 3200.
Фикс прогноза. Вернемся к нему 1.06.
Искатель
Повідомлень: 2261
З нами з: 22.02.16
Подякував: 322 раз.
Подякували: 572 раз.
Профіль
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:16
airmax78 написав: Искатель написав: airmax78 написав:
Да уж... Кажется мы все-таки увидим 3куе до конца года и скажем прощай Искателю. Хотя меня это не сильно радует.
Ну как.. Увидели?
Сижу вот, перечитываю ветку за последние несколько месяцев. Занят был, подзабросил ветку. Но ничего нового не увидел. Все те же, все там же...
Я, между прочим, слово держу: не упали до 3К до конца года - на ветке больше не пишу.
Я вижу
Вы ж поняли, я на ветке не был несколько месяцев. Вот сижу, пытаюсь дочитать до конца...
Искатель
Повідомлень: 2261
З нами з: 22.02.16
Подякував: 322 раз.
Подякували: 572 раз.
Профіль
Додано: Нед 17 лют, 2019 13:29
Zebra написав:
Расставляю ведерки лесенкой от 2800 до 1800. Ждем-с криптовесны
Эфир по 50 баксов вполне реален.
И еще один прогноз фиксируем.
Спасибо Зебре, что продолжает поддерживать интерес к данной ветке.
Кстати, интересный момент: гривна просела к доллару. Зафиксируем текущий
курс эфира за гривну
- и посмотрим, например, через 1-2 месяца.
Меня интересует именно цена за гривну - как эфира, так и
биткойна
.
Искатель
Повідомлень: 2261
З нами з: 22.02.16
Подякував: 322 раз.
Подякували: 572 раз.
Профіль
Додано: Нед 17 лют, 2019 15:45
Искатель написав:
гривна просела к доллару
Может всё таки укрепилась?
Витаха
Повідомлень: 158
З нами з: 11.10.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
6317
172999868
Нед 17 лют, 2019 16:34 tea
6555
1405248
П'ят 15 лют, 2019 12:36 ЛОБ
38
41957