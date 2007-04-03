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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1426142714281429

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 62
1) дно вже було пройдено
5%
3
2) не нижче 3500
5%
3
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
11%
7
5) 2750-2999
8%
5
6) 2500-2749
5%
3
7) 2250-2499
5%
3
8) 2000-2249
2%
1
9) нижче 2000
58%
36
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:59

Цифровая валюта от JPMorgan уничтожит Ripple

Стейблкоин JPM Coin от финансового холдинга JPMorgan способен уничтожить компанию Ripple, которая специализируется на трансграничных платежах, уверен редактор BloombergTV Джо Вайзенталь.
https://forklog.com/mnenie-tsifrovaya-v ... it-ripple/
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:06

  Искатель написав:
  airmax78 написав:Да уж... Кажется мы все-таки увидим 3куе до конца года и скажем прощай Искателю. Хотя меня это не сильно радует.


Ну как.. Увидели? :)
Сижу вот, перечитываю ветку за последние несколько месяцев. Занят был, подзабросил ветку. Но ничего нового не увидел. Все те же, все там же...

Я, между прочим, слово держу: не упали до 3К до конца года - на ветке больше не пишу.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:21

  Zebra написав:В следующем году будет ниже 3000. Ожидаю весной. Но это все не точно, может летом.
Хомки поймут, что нового туземуна не будет и рынок снова начнет сползать.

Прогноз дан 23 декабря. Зафиксировал.
Вернемся к нему 1 сентября (как лето закончится).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 12:51

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Да, но если все-таки в ближайшие месяц-два биткоин упадет до 3000 - я вернусь.

Весной будет еще ниже.


И этот прогноз зафиксируем :) Вернемся к нему 1 апреля.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:15

  Zebra написав:Весной увидим ниже $3000. Сейчас возможно сформируем "двойное дно" на 3200.

Фикс прогноза. Вернемся к нему 1.06.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:16

  airmax78 написав:
  Искатель написав:
  airmax78 написав:Да уж... Кажется мы все-таки увидим 3куе до конца года и скажем прощай Искателю. Хотя меня это не сильно радует.


Ну как.. Увидели? :)
Сижу вот, перечитываю ветку за последние несколько месяцев. Занят был, подзабросил ветку. Но ничего нового не увидел. Все те же, все там же...

Я, между прочим, слово держу: не упали до 3К до конца года - на ветке больше не пишу.


Я вижу :)
Вы ж поняли, я на ветке не был несколько месяцев. Вот сижу, пытаюсь дочитать до конца...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 13:29

  Zebra написав:Расставляю ведерки лесенкой от 2800 до 1800. Ждем-с криптовесны 8)

Эфир по 50 баксов вполне реален.


И еще один прогноз фиксируем.
Спасибо Зебре, что продолжает поддерживать интерес к данной ветке.
Кстати, интересный момент: гривна просела к доллару. Зафиксируем текущий курс эфира за гривну - и посмотрим, например, через 1-2 месяца.
Меня интересует именно цена за гривну - как эфира, так и биткойна.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Искатель написав:гривна просела к доллару

Может всё таки укрепилась?
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хотел поинтересоваться у форумчан, вы крипто-инвестор или крипто-трейдер? Появились дополнительные средства и хочу частично докупить монеток, вот и думаю прежде чем вкладывать поинтересоваться кто как в рынке сидит, вы либо инвестор, либо трейдер, ведь разница огромная. Как по вашему в какой из стратегий меньше риск? Кстати обнаружил крутой сервис btcindex как по мне он круче чем стандартный coinmarketcap, потому как графики установлены от tradingview, удобно.
sergiys2015
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:36

  sergiys2015 написав:вы либо инвестор, либо трейдер, ведь разница огромная.

А результат один. Профит либо есть, либо его нет.
phantom_systems
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