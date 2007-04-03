Конечно, укрепилась!
Но опечаточка по Фрейду вышла... О чем думаю, то и выскочило.
Но суть в том, что и биткойн просел, и гривна укрепилась, т.е. цены биткойна за гривну стоит запомнить.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лют, 2019 22:53
Додано: Пон 18 лют, 2019 00:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
помнится по 20 000 долларров и даже выше продавали
Додано: Пон 18 лют, 2019 01:19
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:07
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:55
Что сегодня за движняк у гору?? Попытка роста,или финт перед походом вниз??
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:09
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Zebra,Вы ведер понаставляли ниже 3-шки,а теперь говорите о первом развороте.To the hell отменяется что ли??Падения не будет?? Или попизже?
|