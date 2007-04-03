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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1427142814291430

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 62
1) дно вже було пройдено
5%
3
2) не нижче 3500
5%
3
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
11%
7
5) 2750-2999
8%
5
6) 2500-2749
5%
3
7) 2250-2499
5%
3
8) 2000-2249
2%
1
9) нижче 2000
58%
36
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 22:53

  Витаха написав:
  Искатель написав:гривна просела к доллару

Может всё таки укрепилась?

Конечно, укрепилась! :)
Но опечаточка по Фрейду вышла... О чем думаю, то и выскочило.
Но суть в том, что и биткойн просел, и гривна укрепилась, т.е. цены биткойна за гривну стоит запомнить.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 00:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

помнится по 20 000 долларров и даже выше продавали
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 01:19

  phantom_systems написав:
  sergiys2015 написав:вы либо инвестор, либо трейдер, ведь разница огромная.

А результат один. Профит либо есть, либо его нет.

И каков профит у идейных хомячков? Бриты хоть так, хоть этак :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:07

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  sergiys2015 написав:вы либо инвестор, либо трейдер, ведь разница огромная.

А результат один. Профит либо есть, либо его нет.

И каков профит у идейных хомячков? Бриты хоть так, хоть этак :mrgreen:

А это зависит от точек входа :mrgreen:
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:55

Что сегодня за движняк у гору?? Попытка роста,или финт перед походом вниз??
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:09

  osafly написав:Что сегодня за движняк у гору?? Попытка роста,или финт перед походом вниз??

Судя по пиковым количествам лонгов, то по ходу все в битке и ждут туземуна, только первый же серьезный разворот и всех по стопу повыбивает.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra,Вы ведер понаставляли ниже 3-шки,а теперь говорите о первом развороте.To the hell отменяется что ли??Падения не будет?? Или попизже?
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:34

  osafly написав:Zebra,Вы ведер понаставляли ниже 3-шки,а теперь говорите о первом развороте.To the hell отменяется что ли??Падения не будет?? Или попизже?

так еще ж весна-лето не пришла, я на весну и лето прогнозирую просадку, сейчас последних идейных побреют, и пойдем вниз

битка ежедневно при цене 4000 добывается на $7 200 000 (не считая остальной крипты)
пока не будет уполовинивания вознаграждения, я не верю, что такие цифры для хомок подьемны на флете, когда обороты реальных торгов падают до безобразия и это давит вниз
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Весна-лето кстати да, скорее всего разворота рынка еще не будет кардинального, наверное ближе к осени. А чтоб объемы были, нужно чтоб государства внедряли технологии блокчейн в повседневной жизни и давали широкой огласки, но им это не нужно, а люди честно говоря странные. Я вот сужу по своим знакомым которые ужасно недоверчивы к чему то новому и очень туго им объяснить что такое криптовалюта.
sergiys2015
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:00

Крррррррипто-весна!
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greenozon
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