Конечно, укрепилась!
Но опечаточка по Фрейду вышла... О чем думаю, то и выскочило.
Но суть в том, что и биткойн просел, и гривна укрепилась, т.е. цены биткойна за гривну стоит запомнить.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лют, 2019 22:53
Додано: Пон 18 лют, 2019 00:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
помнится по 20 000 долларров и даже выше продавали
Додано: Пон 18 лют, 2019 01:19
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:07
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:55
Что сегодня за движняк у гору?? Попытка роста,или финт перед походом вниз??
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:09
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Zebra,Вы ведер понаставляли ниже 3-шки,а теперь говорите о первом развороте.To the hell отменяется что ли??Падения не будет?? Или попизже?
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:34
так еще ж весна-лето не пришла, я на весну и лето прогнозирую просадку, сейчас последних идейных побреют, и пойдем вниз
битка ежедневно при цене 4000 добывается на $7 200 000 (не считая остальной крипты)
пока не будет уполовинивания вознаграждения, я не верю, что такие цифры для хомок подьемны на флете, когда обороты реальных торгов падают до безобразия и это давит вниз
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Весна-лето кстати да, скорее всего разворота рынка еще не будет кардинального, наверное ближе к осени. А чтоб объемы были, нужно чтоб государства внедряли технологии блокчейн в повседневной жизни и давали широкой огласки, но им это не нужно, а люди честно говоря странные. Я вот сужу по своим знакомым которые ужасно недоверчивы к чему то новому и очень туго им объяснить что такое криптовалюта.
Додано: Пон 18 лют, 2019 20:00
Крррррррипто-весна!
+50грн !
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