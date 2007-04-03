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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1428142914301431

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 62
1) дно вже було пройдено
5%
3
2) не нижче 3500
5%
3
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
11%
7
5) 2750-2999
8%
5
6) 2500-2749
5%
3
7) 2250-2499
5%
3
8) 2000-2249
2%
1
9) нижче 2000
58%
36
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:11

Илон Маск: «структура биткоина замечательна»

Глава Tesla и известный предприниматель Илон Маск (Elon Musk) в ходе интервью с консалтинговой фирмой ARK Invest заявил, что использовать цифровые валюты «гораздо лучше, чем передавать друг другу бумажки», а сама структура биткоина «замечательна».
«Структура биткоина замечательна, но одним из минусов криптовалют является то, что вычисления требуют много энергии. Так что у нас есть некоторые проблемы при создании криптовалют. Использовать ресурсы Tesla для майнинга – не слишком умное решение. Мы будет продолжать развивать устойчивую энергию», – заявил Маск.
Предприниматель также подчеркнул, что криптовалюты, в отличии от фиатных валют, могут обходить государственный контроль. Кроме того, по его мнению, бумажные деньги должны исчезнуть, ведь криптовалюты гораздо лучше подходят для передачи ценностей, чем «кусочки бумаги».
Стоит отметить, что сам Маск никогда не являлся криптовалютным энтузиастом. В феврале прошлого года он признался, что у него есть 0.25 BTC, которые ему много лет назад подарил друг.
https://bits.media/ilon-mask-struktura- ... echatelna/
moniks
 
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