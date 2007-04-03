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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1428142914301431

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.9 5 63
1) дно вже було пройдено
6%
4
2) не нижче 3500
5%
3
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
11%
7
5) 2750-2999
8%
5
6) 2500-2749
5%
3
7) 2250-2499
5%
3
8) 2000-2249
2%
1
9) нижче 2000
57%
36
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:11

Илон Маск: «структура биткоина замечательна»

Глава Tesla и известный предприниматель Илон Маск (Elon Musk) в ходе интервью с консалтинговой фирмой ARK Invest заявил, что использовать цифровые валюты «гораздо лучше, чем передавать друг другу бумажки», а сама структура биткоина «замечательна».
«Структура биткоина замечательна, но одним из минусов криптовалют является то, что вычисления требуют много энергии. Так что у нас есть некоторые проблемы при создании криптовалют. Использовать ресурсы Tesla для майнинга – не слишком умное решение. Мы будет продолжать развивать устойчивую энергию», – заявил Маск.
Предприниматель также подчеркнул, что криптовалюты, в отличии от фиатных валют, могут обходить государственный контроль. Кроме того, по его мнению, бумажные деньги должны исчезнуть, ведь криптовалюты гораздо лучше подходят для передачи ценностей, чем «кусочки бумаги».
Стоит отметить, что сам Маск никогда не являлся криптовалютным энтузиастом. В феврале прошлого года он признался, что у него есть 0.25 BTC, которые ему много лет назад подарил друг.
https://bits.media/ilon-mask-struktura- ... echatelna/
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:13

Пользователи Twitter могут осуществлять микроплатежи в битко

У пользователей социальной сети Twitter появилась возможность благодаря расширению Tippin осуществлять микроплатежи с использованием сети второго уровня Lightning Network.

Как отмечает в своем блоге блокчейн-разработчик Дэн Руснак, чтобы начать отправлять и получать микроплатежи, пользователю Twitter необходимо установить расширение Tippin, доступное для Chrome или Firefox. После этого рядом с кнопками Like и Retweet появится значок молнии.

https://forklog.com/polzovateli-twitter ... bitkoinah/
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 02:25

  Zebra написав:
  osafly написав:Zebra,Вы ведер понаставляли ниже 3-шки,а теперь говорите о первом развороте.To the hell отменяется что ли??Падения не будет?? Или попизже?

так еще ж весна-лето не пришла, я на весну и лето прогнозирую просадку, сейчас последних идейных побреют, и пойдем вниз

битка ежедневно при цене 4000 добывается на $7 200 000 (не считая остальной крипты)
пока не будет уполовинивания вознаграждения, я не верю, что такие цифры для хомок подьемны на флете, когда обороты реальных торгов падают до безобразия и это давит вниз

https://news.bitcoin.com/cme-groups-bit ... -interest/
‘Yesterday (Feb 19th) set a new record with 18,338 contracts traded,”. “This is equivalent to 91,690 bitcoin or $360MN.”
Хорошо побрили на 360 млн баксов :mrgreen:
Летом биток по 100 баксов?? :roll:
maza5
 
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