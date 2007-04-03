Глава Tesla и известный предприниматель Илон Маск (Elon Musk) в ходе интервью с консалтинговой фирмой ARK Invest заявил, что использовать цифровые валюты «гораздо лучше, чем передавать друг другу бумажки», а сама структура биткоина «замечательна». «Структура биткоина замечательна, но одним из минусов криптовалют является то, что вычисления требуют много энергии. Так что у нас есть некоторые проблемы при создании криптовалют. Использовать ресурсы Tesla для майнинга – не слишком умное решение. Мы будет продолжать развивать устойчивую энергию», – заявил Маск. Предприниматель также подчеркнул, что криптовалюты, в отличии от фиатных валют, могут обходить государственный контроль. Кроме того, по его мнению, бумажные деньги должны исчезнуть, ведь криптовалюты гораздо лучше подходят для передачи ценностей, чем «кусочки бумаги». Стоит отметить, что сам Маск никогда не являлся криптовалютным энтузиастом. В феврале прошлого года он признался, что у него есть 0.25 BTC, которые ему много лет назад подарил друг. https://bits.media/ilon-mask-struktura- ... echatelna/
У пользователей социальной сети Twitter появилась возможность благодаря расширению Tippin осуществлять микроплатежи с использованием сети второго уровня Lightning Network.
Как отмечает в своем блоге блокчейн-разработчик Дэн Руснак, чтобы начать отправлять и получать микроплатежи, пользователю Twitter необходимо установить расширение Tippin, доступное для Chrome или Firefox. После этого рядом с кнопками Like и Retweet появится значок молнии.
osafly написав:Zebra,Вы ведер понаставляли ниже 3-шки,а теперь говорите о первом развороте.To the hell отменяется что ли??Падения не будет?? Или попизже?
так еще ж весна-лето не пришла, я на весну и лето прогнозирую просадку, сейчас последних идейных побреют, и пойдем вниз
битка ежедневно при цене 4000 добывается на $7 200 000 (не считая остальной крипты) пока не будет уполовинивания вознаграждения, я не верю, что такие цифры для хомок подьемны на флете, когда обороты реальных торгов падают до безобразия и это давит вниз