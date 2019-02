Додано: П'ят 22 лют, 2019 02:25

Zebra написав: osafly написав: Zebra,Вы ведер понаставляли ниже 3-шки,а теперь говорите о первом развороте.To the hell отменяется что ли??Падения не будет?? Или попизже? Zebra,Вы ведер понаставляли ниже 3-шки,а теперь говорите о первом развороте.To the hell отменяется что ли??Падения не будет?? Или попизже?

так еще ж весна-лето не пришла, я на весну и лето прогнозирую просадку, сейчас последних идейных побреют, и пойдем вниз



битка ежедневно при цене 4000 добывается на $7 200 000 (не считая остальной крипты)

пока не будет уполовинивания вознаграждения, я не верю, что такие цифры для хомок подьемны на флете, когда обороты реальных торгов падают до безобразия и это давит вниз так еще ж весна-лето не пришла, я на весну и лето прогнозирую просадку, сейчас последних идейных побреют, и пойдем внизбитка ежедневно при цене 4000 добывается на $7 200 000 (не считая остальной крипты)пока не будет уполовинивания вознаграждения, я не верю, что такие цифры для хомок подьемны на флете, когда обороты реальных торгов падают до безобразия и это давит вниз

‘Yesterday (Feb 19th) set a new record with 18,338 contracts traded,”. “This is equivalent to 91,690 bitcoin or $360MN.”Хорошо побрили на 360 млн баксовЛетом биток по 100 баксов??