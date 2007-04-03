Один дурак что-то ляпнул, теперь все это должны обсуждать?
Если задуматься над логикой происходящего, то должен случиться какой то переворот в криптах.Вероятнее всего случится кидок биткоинодержателей, ну кто они такие, чтобы быть богатыми И это должно с чего то начаться.Например с увеличения эмиссии, да ещё и халвинг отменить...Так это прямая дорога к разувериванию в ценность биткоина, ему тогда писец.И сразу корона перейдёт кому то другому.
Пля как примитивно Пока не поздно купите хоть один - внуки памятник целовать будут