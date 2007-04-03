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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1429143014311432

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.9 5 64
1) дно вже було пройдено
6%
4
2) не нижче 3500
5%
3
3) 3250-3499
2%
1
4) 3000-3249
11%
7
5) 2750-2999
8%
5
6) 2500-2749
6%
4
7) 2250-2499
5%
3
8) 2000-2249
2%
1
9) нижче 2000
56%
36
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:54

  Vitl написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Сколько тут было агитации о ограниченности эмиссии биткоина, типа 21 млн штук и баста.

https://forklog.com/v-bitcoin-core-prok ... -bitkoina/

Один дурак что-то ляпнул, теперь все это должны обсуждать?


Если задуматься над логикой происходящего, то должен случиться какой то переворот в криптах.Вероятнее всего случится кидок биткоинодержателей, ну кто они такие, чтобы быть богатыми :) И это должно с чего то начаться.Например с увеличения эмиссии, да ещё и халвинг отменить...Так это прямая дорога к разувериванию в ценность биткоина, ему тогда писец.И сразу корона перейдёт кому то другому.

Пля как примитивно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Пока не поздно купите хоть один - внуки памятник целовать будут :mrgreen:
moniks
 
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