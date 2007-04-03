Один дурак что-то ляпнул, теперь все это должны обсуждать?
Если задуматься над логикой происходящего, то должен случиться какой то переворот в криптах.Вероятнее всего случится кидок биткоинодержателей, ну кто они такие, чтобы быть богатыми И это должно с чего то начаться.Например с увеличения эмиссии, да ещё и халвинг отменить...Так это прямая дорога к разувериванию в ценность биткоина, ему тогда писец.И сразу корона перейдёт кому то другому.
Пля как примитивно Пока не поздно купите хоть один - внуки памятник целовать будут
moniks написав:Пока не поздно купите хоть один - внуки памятник целовать будут
Віддати сьогодні 3000-4000$ за мрію перетворити їх на 1000000$, це дорого? Я дивлюся, що дехто нічого не розуміє в шляхетних стравах!
Я теж вважаю, що біток коштуватиме 1000000$. Нехай цей пост залишиться в історії. Рукописи не горять.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!