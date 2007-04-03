Додано: Суб 23 лют, 2019 10:15

moniks написав: Сколько тут было агитации о ограниченности эмиссии биткоина, типа 21 млн штук и баста.



https://forklog.com/v-bitcoin-core-prok ... -bitkoina/ Сколько тут было агитации о ограниченности эмиссии биткоина, типа 21 млн штук и баста.

Один дурак что-то ляпнул, теперь все это должны обсуждать?[/quote]Если задуматься над логикой происходящего, то должен случиться какой то переворот в криптах.Вероятнее всего случится кидок биткоинодержателей, ну кто они такие, чтобы быть богатымиИ это должно с чего то начаться.Например с увеличения эмиссии, да ещё и халвинг отменить...Так это прямая дорога к разувериванию в ценность биткоина, ему тогда писец.И сразу корона перейдёт кому то другому.[/quote]Пля как примитивно Пока не поздно купите хоть один - внуки памятник целовать будутБаран, у меня их и не одинТы тупишь, криптошизик, нужно подстраиваться под обстоятельства и выбирать более перспективные монеты.Я вообще большей частью времени нахожусь в альтах, в битке или фиате, когда идёт падение рынка.Ты протупил когда подумал, что я говорю о крипторынке в целом, я говорю непосредственно о биткоине - он не будет вечным лидером и кинут его держателей т к сама монета ничем не блещет