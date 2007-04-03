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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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moniks
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:01
moniks написав:
Пока не поздно купите хоть один - внуки памятник целовать будут
Віддати сьогодні 3000-4000$ за мрію перетворити їх на 1000000$, це дорого? Я дивлюся, що дехто нічого не розуміє в шляхетних стравах!
Я теж вважаю, що біток коштуватиме 1000000$. Нехай цей пост залишиться в історії. Рукописи не горять.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Суб 23 лют, 2019 01:03
Zebra написав: phantom_systems написав:
Что обсуждается? Один чел, активно поддерживающий Биткэш, решил привлечь к себе внимание. Ну, ему это удалось. Вопрос об изменении характера эмиссии даже не то, что не обсуждался, а на повестке дня не стоял. Ван дер Лаан, который реально один из главных девелоперов, всё сказал верно.
Нигде железобетонной гарантии и уголовного наказание за изменение констант в коде не предусмотрено. Захотят пойти навстречу пулам или Bitmain - изменят.
Хомки тут ничего не решают.
есть White paper, нарушат- значит это уже форк и цена ему три копейки.И попробуй потом продать биток хомкам
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maza5
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Додано: Суб 23 лют, 2019 02:09
maza5 написав: Zebra написав: phantom_systems написав:
Что обсуждается? Один чел, активно поддерживающий Биткэш, решил привлечь к себе внимание. Ну, ему это удалось. Вопрос об изменении характера эмиссии даже не то, что не обсуждался, а на повестке дня не стоял. Ван дер Лаан, который реально один из главных девелоперов, всё сказал верно.
Нигде железобетонной гарантии и уголовного наказание за изменение констант в коде не предусмотрено. Захотят пойти навстречу пулам или Bitmain - изменят.
Хомки тут ничего не решают.
есть White paper, нарушат- значит это уже форк и цена ему три копейки.И попробуй потом продать биток хомкам
а что все форки и улучшения битка прописаны были в том white paper?
скажут - надо, сделают - а хомок никто не будет спрашивать, они уже и так втарены прелестью, на более чем 80% эмиссии.
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Zebra
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:15
Один дурак что-то ляпнул, теперь все это должны обсуждать?[/quote]
Если задуматься над логикой происходящего, то должен случиться какой то переворот в криптах.Вероятнее всего случится кидок биткоинодержателей, ну кто они такие, чтобы быть богатыми
И это должно с чего то начаться.Например с увеличения эмиссии, да ещё и халвинг отменить...Так это прямая дорога к разувериванию в ценность биткоина, ему тогда писец.И сразу корона перейдёт кому то другому.[/quote]
Пля как примитивно Пока не поздно купите хоть один - внуки памятник целовать будут
Баран, у меня их и не один
Ты тупишь, криптошизик, нужно подстраиваться под обстоятельства и выбирать более перспективные монеты.Я вообще большей частью времени нахожусь в альтах, в битке или фиате, когда идёт падение рынка.Ты протупил когда подумал, что я говорю о крипторынке в целом, я говорю непосредственно о биткоине - он не будет вечным лидером и кинут его держателей т к сама монета ничем не блещет
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:19
Козак-характерник
Я теж вважаю, що біток коштуватиме 1000000$. Нехай цей пост залишиться в історії. Рукописи не горять.
Это полный бред про миллион.Т е ты хочешь, чтобы самыми богатыми стали всякие перцы у кот по лимону или сотни тыщ битков.Да кто ж им даст такое.Неужели ты считаешь, что теперишние миллиардеры подвинутся на эту фигню.Напоминаю всем криптошизикам - крипта нужна для спекулятивного заработка и больше почти не для чего.разговоры о миллионе нужны. чтобы взорвать цену вверх и на каких нибудь отметках 20К или 35К сбросить его нафиг, тут же крича что лимон бууудет. но в сл раз
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:21
maza5 написав: Zebra написав: phantom_systems написав:
Что обсуждается? Один чел, активно поддерживающий Биткэш, решил привлечь к себе внимание. Ну, ему это удалось. Вопрос об изменении характера эмиссии даже не то, что не обсуждался, а на повестке дня не стоял. Ван дер Лаан, который реально один из главных девелоперов, всё сказал верно.
Нигде железобетонной гарантии и уголовного наказание за изменение констант в коде не предусмотрено. Захотят пойти навстречу пулам или Bitmain - изменят.
Хомки тут ничего не решают.
есть White paper, нарушат- значит это уже форк и цена ему три копейки.И попробуй потом продать биток хомкам
По логике - да.Но по практике - нет.В совсем недалёком будущем майнинг будет основываться на проф оборудовании, а значит прийдётся считаться с пожеланием производителя.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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