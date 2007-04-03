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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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moniks
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:01
moniks написав:
Пока не поздно купите хоть один - внуки памятник целовать будут
Віддати сьогодні 3000-4000$ за мрію перетворити їх на 1000000$, це дорого? Я дивлюся, що дехто нічого не розуміє в шляхетних стравах!
Я теж вважаю, що біток коштуватиме 1000000$. Нехай цей пост залишиться в історії. Рукописи не горять.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Суб 23 лют, 2019 01:03
Zebra написав: phantom_systems написав:
Что обсуждается? Один чел, активно поддерживающий Биткэш, решил привлечь к себе внимание. Ну, ему это удалось. Вопрос об изменении характера эмиссии даже не то, что не обсуждался, а на повестке дня не стоял. Ван дер Лаан, который реально один из главных девелоперов, всё сказал верно.
Нигде железобетонной гарантии и уголовного наказание за изменение констант в коде не предусмотрено. Захотят пойти навстречу пулам или Bitmain - изменят.
Хомки тут ничего не решают.
есть White paper, нарушат- значит это уже форк и цена ему три копейки.И попробуй потом продать биток хомкам
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maza5
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Додано: Суб 23 лют, 2019 02:09
maza5 написав: Zebra написав: phantom_systems написав:
Что обсуждается? Один чел, активно поддерживающий Биткэш, решил привлечь к себе внимание. Ну, ему это удалось. Вопрос об изменении характера эмиссии даже не то, что не обсуждался, а на повестке дня не стоял. Ван дер Лаан, который реально один из главных девелоперов, всё сказал верно.
Нигде железобетонной гарантии и уголовного наказание за изменение констант в коде не предусмотрено. Захотят пойти навстречу пулам или Bitmain - изменят.
Хомки тут ничего не решают.
есть White paper, нарушат- значит это уже форк и цена ему три копейки.И попробуй потом продать биток хомкам
а что все форки и улучшения битка прописаны были в том white paper?
скажут - надо, сделают - а хомок никто не будет спрашивать, они уже и так втарены прелестью, на более чем 80% эмиссии.
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Zebra
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:15
Один дурак что-то ляпнул, теперь все это должны обсуждать?[/quote]
Если задуматься над логикой происходящего, то должен случиться какой то переворот в криптах.Вероятнее всего случится кидок биткоинодержателей, ну кто они такие, чтобы быть богатыми
И это должно с чего то начаться.Например с увеличения эмиссии, да ещё и халвинг отменить...Так это прямая дорога к разувериванию в ценность биткоина, ему тогда писец.И сразу корона перейдёт кому то другому.[/quote]
Пля как примитивно Пока не поздно купите хоть один - внуки памятник целовать будут
Баран, у меня их и не один
Ты тупишь, криптошизик, нужно подстраиваться под обстоятельства и выбирать более перспективные монеты.Я вообще большей частью времени нахожусь в альтах, в битке или фиате, когда идёт падение рынка.Ты протупил когда подумал, что я говорю о крипторынке в целом, я говорю непосредственно о биткоине - он не будет вечным лидером и кинут его держателей т к сама монета ничем не блещет
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:19
Козак-характерник
Я теж вважаю, що біток коштуватиме 1000000$. Нехай цей пост залишиться в історії. Рукописи не горять.
Это полный бред про миллион.Т е ты хочешь, чтобы самыми богатыми стали всякие перцы у кот по лимону или сотни тыщ битков.Да кто ж им даст такое.Неужели ты считаешь, что теперишние миллиардеры подвинутся на эту фигню.Напоминаю всем криптошизикам - крипта нужна для спекулятивного заработка и больше почти не для чего.разговоры о миллионе нужны. чтобы взорвать цену вверх и на каких нибудь отметках 20К или 35К сбросить его нафиг, тут же крича что лимон бууудет. но в сл раз
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:21
maza5 написав: Zebra написав: phantom_systems написав:
Что обсуждается? Один чел, активно поддерживающий Биткэш, решил привлечь к себе внимание. Ну, ему это удалось. Вопрос об изменении характера эмиссии даже не то, что не обсуждался, а на повестке дня не стоял. Ван дер Лаан, который реально один из главных девелоперов, всё сказал верно.
Нигде железобетонной гарантии и уголовного наказание за изменение констант в коде не предусмотрено. Захотят пойти навстречу пулам или Bitmain - изменят.
Хомки тут ничего не решают.
есть White paper, нарушат- значит это уже форк и цена ему три копейки.И попробуй потом продать биток хомкам
По логике - да.Но по практике - нет.В совсем недалёком будущем майнинг будет основываться на проф оборудовании, а значит прийдётся считаться с пожеланием производителя.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 23 лют, 2019 14:04
Vitl написав:
Это полный бред про миллион.Т е ты хочешь, чтобы самыми богатыми стали всякие перцы у кот по лимону или сотни тыщ битков.Да кто ж им даст такое.Неужели ты считаешь, что теперишние миллиардеры подвинутся на эту фигню.Напоминаю всем криптошизикам - крипта нужна для спекулятивного заработка и больше почти не для чего.разговоры о миллионе нужны. чтобы взорвать цену вверх и на каких нибудь отметках 20К или 35К сбросить его нафиг, тут же крича что лимон бууудет. но в сл раз
Скоропирую часть своих сообщений с толчка...
Главное добиться стабильности курса на рынке определенным монетам, тогда точно криптовалюта станет платежным средством. Стабильность настанет когда произойдет регуляция. Но не в традиционном смысле, какими то регулятивными актами правительств, а естесственным путем. Биток - единая, универсальная, цифровая влюта будущего, к тому же с ограниченной эмиссией. А людей много. Сколько там сатошей предусмотрено в одном битке? И не зря же предусмотрено. Весь мир оцифровуется, все переходит в цифру. И деньги в этом плане не исключение. Большие дяди это смекнули и обкакались, что бразды правления выпадают из мозолистых рук. Фиат уходит в прошлое. Сейчас идет выдавливание монет из рук мелких держателей. Все как обычно в экономической борьбе: сговоры, манипуляции, демпинг, монополизация. Диктовать цены будут киты, которые сконцентрируют большие обьемы в своих руках, что впрочем и не исключит в будущем некоторую волатильность, но уже в меньших цифрах. Такими китами могут стать правительства, корпорации, крупные монополисты. Скорее всего биток не станет платежным средством, а лишь мерилом стоимости других цифровых валют. Нечто вроде золотого стандарта у фиата. Цифровое золото. А выпустить свою цифровую валюту, как средство платежа, сможет любой человек, организация. Государства утратят, а впрочем уже утратили монополию на эмиссию денег. Вот биток и станет мерилом своеобразным для всех цифровых монет. А конкретная цифровая монета будет иметь ту цену, которая положена в доверие к к конкретному эмитенту, будь то физическое или юридическое лицо. Так что держите свой биток крепко в руках и не выпускайте. Это ваша золотая акция и кусочек пирога в будущем цифровом мире.
Simex предоставила возможность пользователям создавать собственные токены через веб-интерфейс терминала платформы. Об этом журналу ForkLog рассказали представители компании.
В Simex отмечают, что для создания токенов не нужны специальные знания в области программирования и глубокое понимание блокчейн-технологий.
«Верификация и запись смарт-контракта в блокчейне Ethereum происходят автоматически, после подтверждения данных, указанных самим пользователем. Таким образом, любой человек на планете Земля пройдя регистрацию на сайте Simex, получает возможность создать собственный токен и распоряжаться им по своему усмотрению», — пояснили представители компании.
По их словам, эта опция может быть полезна «реальным компаниям», желающим выпустить свой токен, который затем автоматически окажется в листинге Simex.
«Можно сказать, что Simex перестала быть обычной криптобиржей и перешла в разряд мультиплатформы, позволяющей совершать различные операции в сфере финтеха и блокчейн-технологий», — добавили представители компании.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Суб 23 лют, 2019 14:08
Склоняюсь всё же к мысли, что наблюдаем на рынке выбивание слабых рук. Главная идея криптовалют — прозрачность и децентрализация — востребована в развитых странах. Именно поэтому они первыми внедряют технологию блокчейн в различные области экономики.Но нужно различать саму технологию блокчейн и непосредственно криптовалюты. Если у традиционных фиатных денег есть регулятор, то в случае с криптой такой регулятор отсутствует. Поэтому отношение к крипте неоднозначное у мировых правительств. Нет никакой привязки биткоина к чему либо. Влиять на цену биткоина могут лишь крупные его держатели. Поэтому и присутствует такая волатильность.Традиционные методы анализа рынка не работают тут, лишь психологические. И когда какой-то крупный игрок на этом рынке принимает решение продать часть этих активов за обычные деньги, это сразу влияет на рынок. Может совпасть, что не один игрок, а два или три сразу начинают продажу — и из-за этого цена падает. Дальше одни начинают паническую распродажу, другие также панически скупают, полагая: «О, это очень дешево, можно закупиться, курс обратно вырастет».Одно из самых неблагодарных занятий — делать прогнозы на краткосрочную перспективу. Прогноз здесь будет зависеть только от личного интереса того, кто его делает. Если бы я сидел на большом количестве крипты, я бы сейчас сказал: держим, ничего продавать не надо; в обратном случае я бы сказал: продавайте. Таким образом, я бы пытался манипулировать рынком. Словом, рынок очень чувствительный. Поэтому возможны и сговоры крупных игроков с целью обрушить рынок или наоборот пропампить. Система этого рынка децентрализована, нет головного офиса. Чтобы закрепиться и стать более-менее предсказуемым инструментом, криптовалюта должна прийти на потребительский рынок. Если же она войдёт на рынок прочно, то сложно сказать, какая тогда будет цена. Скорее всего волатильность будет низкая, но актив стабильно дорожающий по мере проникновения в повседневную жизнь. Потому как эмиссия ограничена и упрется в потолок возможного количества намайненых монет. Здесь не получится допечатать денег. Биток превратится в универсальную мировую валюту, а мировые фиатных деньги будут привязаны не к золоту или другому активу, а биткоину. Биток - цифровое золото. Девальвация в какой либо стране мира автоматически будет благоприятно сказываться на стоимости битка. По сути общее количество всех биткоинов = цене всех товаров и услуг производимых в мире. И здесь не будет возможности правительствам манипулировать курсом. Если в фиатной валюте такое и проканает, то на курсе битка это никак не скажется. Условно, если чашка кофе стоила 0,000001 сатоши, то столько же и будет стоить, а в рублях ее цена может и подрасти. Поэтому до проникновения в массы, биток будет оставаться спекулятивным инструментом и нужно пользоваться моментом для торговли, пока есть высокая волатильность. А цена его так или иначе в перспективе будет рости. И 1000000$ за биток в будущем, будет никому не удивительно (привет Макафи, член которого поднялся
). Не зря Сатоши столько нулей предусмотрел в битке после целого числа...
Цена биткоина все еще может опуститься не только ниже $3000, но в перспективе и до $1500. Тем не менее первая криптовалюта остается как минимум «на 50% недооцененной», сказал в интервью Cointelegraph CEO инвестиционной группы BKCM и постоянный комментатор телеканала CNBC Брайан Келли.
«Для меня как для инвестора главный вопрос в цене. Я смотрю на цену и могу сказать, что мы уже видели три или четыре цикла взлетов и падений. Если присмотреться к двум последним из них, сейчас мы примерно следуем тому же рисунку, что и раньше, и это означает, что завершение всего этого где-то близко. Но мы все еще можем упасть, и меня это нисколько не удивит», — сказал Келли.
На вопрос о том, может ли биткоин упасть ниже $3000, он ответил:
«Безусловно. Меня даже не удивит, если цена опустится до $1500».
Тем не менее Брайан Келли считает, что если такой сценарий и будет реализован, он будет краткосрочным.
«Я думаю, мы приближаемся к концу [медвежьего тренда]. Те, кто продавал ранее, делали это вынуждено. Некоторые CEO говорили, что им необходима наличность, потому что они не могут все время хранить активы в криптовалюте. Я не знаю, завершен ли уже цикл, но признаки завершения этого тренда есть», — отметил эксперт.Более того, с учетом геополитических трений в мире, Брайан Келли считает, что в 2019 году значение таких криптовалют, как биткоин, Litecoin и некоторых других будет расти, и многие инвесторы будут отказываться от золота как средства сбережения ценности.
«Мы уже можем видеть, как некоторые глобальные макро-игроки используют биткоин как альтернативу золоту или как средство хеджирования против волатильности фиатных валют», — добавил он.
При этом Брайан Келли отметил, что стабильность – это не всегда то, что нужно инвесторам.
«Инвесторы ищут тихую гавань, которая бы не коррелировала с остальными активами. Поэтому, с точки зрения инвестиций и спекуляций, стабильность – это не то, что в действительности нужно. Инвесторам нужна волатильность, потому что они хотят получить прибыль», — сказал он.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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