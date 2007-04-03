Додано: Суб 23 лют, 2019 14:08

Поэтому до проникновения в массы, биток будет оставаться спекулятивным инструментом и нужно пользоваться моментом для торговли, пока есть высокая волатильность

Более того, с учетом геополитических трений в мире, Брайан Келли считает, что в 2019 году значение таких криптовалют, как биткоин, Litecoin и некоторых других будет расти, и многие инвесторы будут отказываться от золота как средства сбережения ценности.



«Мы уже можем видеть, как некоторые глобальные макро-игроки используют биткоин как альтернативу золоту или как средство хеджирования против волатильности фиатных валют», — добавил он.



При этом Брайан Келли отметил, что стабильность – это не всегда то, что нужно инвесторам.



«Инвесторы ищут тихую гавань, которая бы не коррелировала с остальными активами. Поэтому, с точки зрения инвестиций и спекуляций, стабильность – это не то, что в действительности нужно. Инвесторам нужна волатильность, потому что они хотят получить прибыль», — сказал он.

Склоняюсь всё же к мысли, что наблюдаем на рынке выбивание слабых рук. Главная идея криптовалют — прозрачность и децентрализация — востребована в развитых странах. Именно поэтому они первыми внедряют технологию блокчейн в различные области экономики.Но нужно различать саму технологию блокчейн и непосредственно криптовалюты. Если у традиционных фиатных денег есть регулятор, то в случае с криптой такой регулятор отсутствует. Поэтому отношение к крипте неоднозначное у мировых правительств. Нет никакой привязки биткоина к чему либо. Влиять на цену биткоина могут лишь крупные его держатели. Поэтому и присутствует такая волатильность.Традиционные методы анализа рынка не работают тут, лишь психологические. И когда какой-то крупный игрок на этом рынке принимает решение продать часть этих активов за обычные деньги, это сразу влияет на рынок. Может совпасть, что не один игрок, а два или три сразу начинают продажу — и из-за этого цена падает. Дальше одни начинают паническую распродажу, другие также панически скупают, полагая: «О, это очень дешево, можно закупиться, курс обратно вырастет».Одно из самых неблагодарных занятий — делать прогнозы на краткосрочную перспективу. Прогноз здесь будет зависеть только от личного интереса того, кто его делает. Если бы я сидел на большом количестве крипты, я бы сейчас сказал: держим, ничего продавать не надо; в обратном случае я бы сказал: продавайте. Таким образом, я бы пытался манипулировать рынком. Словом, рынок очень чувствительный. Поэтому возможны и сговоры крупных игроков с целью обрушить рынок или наоборот пропампить. Система этого рынка децентрализована, нет головного офиса. Чтобы закрепиться и стать более-менее предсказуемым инструментом, криптовалюта должна прийти на потребительский рынок. Если же она войдёт на рынок прочно, то сложно сказать, какая тогда будет цена. Скорее всего волатильность будет низкая, но актив стабильно дорожающий по мере проникновения в повседневную жизнь. Потому как эмиссия ограничена и упрется в потолок возможного количества намайненых монет. Здесь не получится допечатать денег. Биток превратится в универсальную мировую валюту, а мировые фиатных деньги будут привязаны не к золоту или другому активу, а биткоину. Биток - цифровое золото. Девальвация в какой либо стране мира автоматически будет благоприятно сказываться на стоимости битка. По сути общее количество всех биткоинов = цене всех товаров и услуг производимых в мире. И здесь не будет возможности правительствам манипулировать курсом. Если в фиатной валюте такое и проканает, то на курсе битка это никак не скажется. Условно, если чашка кофе стоила 0,000001 сатоши, то столько же и будет стоить, а в рублях ее цена может и подрасти.. А цена его так или иначе в перспективе будет рости. И 1000000$ за биток в будущем, будет никому не удивительно (привет Макафи, член которого поднялся). Не зря Сатоши столько нулей предусмотрел в битке после целого числа...Цена биткоина все еще может опуститься не только ниже $3000, но в перспективе и до $1500. Тем не менее первая криптовалюта остается как минимум «на 50% недооцененной», сказал в интервью Cointelegraph CEO инвестиционной группы BKCM и постоянный комментатор телеканала CNBC Брайан Келли.«Для меня как для инвестора главный вопрос в цене. Я смотрю на цену и могу сказать, что мы уже видели три или четыре цикла взлетов и падений. Если присмотреться к двум последним из них, сейчас мы примерно следуем тому же рисунку, что и раньше, и это означает, что завершение всего этого где-то близко. Но мы все еще можем упасть, и меня это нисколько не удивит», — сказал Келли.На вопрос о том, может ли биткоин упасть ниже $3000, он ответил:«Безусловно. Меня даже не удивит, если цена опустится до $1500».Тем не менее Брайан Келли считает, что если такой сценарий и будет реализован, он будет краткосрочным.«Я думаю, мы приближаемся к концу [медвежьего тренда]. Те, кто продавал ранее, делали это вынуждено. Некоторые CEO говорили, что им необходима наличность, потому что они не могут все время хранить активы в криптовалюте. Я не знаю, завершен ли уже цикл, но признаки завершения этого тренда есть», — отметил эксперт.