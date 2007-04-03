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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 кві, 2019 00:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
КХ, шо там пасти, если держатели-кукловоды твоей монеты имеют всю статистику на блюде?
Додано: Сер 24 кві, 2019 00:39
Ото ж.... Беруть ізмором. Але не знають, що власник аХцій - одна персона, а не багато покупців. Я завалю їм ринок. Миттєво, несподівано, як ніж в спину. Як ніндзя-вбивця.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 24 кві, 2019 14:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну шо,походу наворожили коррекцию...Выплакали...Но биткоин падла падать не очень хочет...Кобенится.Кто то не наелся еще походу..Все так весело пошло донизу,один "дед" вые...живается
Додано: Сер 24 кві, 2019 14:11
На дно! Я сказав.@
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 24 кві, 2019 16:59
Ничего я не впаривал. И потрудитесь писать мой ник правильно, Зеленый кислород
Я просто удивился, что его
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