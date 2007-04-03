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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1446144714481449

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.7 5 84
1) дно вже було пройдено
7%
6
2) не нижче 3500
6%
5
3) 3250-3499
4%
3
4) 3000-3249
12%
10
5) 2750-2999
7%
6
6) 2500-2749
5%
4
7) 2250-2499
4%
3
8) 2000-2249
4%
3
9) нижче 2000
52%
44
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 00:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

КХ, шо там пасти, если держатели-кукловоды твоей монеты имеют всю статистику на блюде?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 00:39

  Vitaka написав:КХ, шо там пасти, если держатели-кукловоды твоей монеты имеют всю статистику на блюде?

Ото ж.... :P Беруть ізмором. Але не знають, що власник аХцій - одна персона, а не багато покупців. Я завалю їм ринок. :mrgreen: Миттєво, несподівано, як ніж в спину. Як ніндзя-вбивця. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну шо,походу наворожили коррекцию...Выплакали...Но биткоин падла :-) падать не очень хочет...Кобенится.Кто то не наелся еще походу..Все так весело пошло донизу,один "дед" вые...живается :-)
osafly
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:11

  osafly написав:Ну шо,походу наворожили коррекцию...Выплакали...Но биткоин падла :-) падать не очень хочет...Кобенится.Кто то не наелся еще походу..Все так весело пошло донизу,один "дед" вые...живается :-)

На дно! Я сказав.@ :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:59

  greenozon написав:
  osafly написав:Крипта вообще стрем,а скам из третьей сотни-це вже занадто


тут товарісЧЬ искател якусь трон скамінку впарював недавно
на ній погоріли, КХ?

Ничего я не впаривал. И потрудитесь писать мой ник правильно, Зеленый кислород :)
Я просто удивился, что его напрямую меняют на гривну и наоборот. Там не так много крипты с прямым обменом.
Искатель
 
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